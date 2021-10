Una volta giunto al termine il trono di Joele Milan a Uomini e Donne, la domanda più ricorrente dei telespettatori è: cosa è successo tra lui e Ilaria una volta usciti dalla trasmissione? In molti, dunque, si stanno domandando se i due ragazzi abbiano deciso di intrattenere una relazione anche lontano dalle telecamere oppure no. Ebbene, in queste ore è arrivata la risposta.

Joele e Ilaria stanno insieme dopo Uomini e Donne

Joele Milan è stato un tronista di questa edizione di Uomini e Donne. Il percorso del giovane, però, è durato davvero poco tempo in quanto, dopo alcune puntate, ha avvicinato la corteggiatrice Ilaria durante un ballo e le ha detto di seguire un suo amico su Instagram. In tale modo, i due si sarebbero potuto vedere e frequentare anche lontano dalle telecamere.

Le intenzioni del giovane pare fossero in buona fede, sta di fatto che Maria De Filippi ha allontanato in modo del tutto tranquillo senza fare nessuna scenata. La donna, infatti, ha asserito che, molto probabilmente, il ragazzo era così attratto dalla corteggiatrice, al punto da non resistere alla voglia di viversela anche fuori. Ebbene, a quanto pare sembra che la conduttrice aveva proprio ragione. Joele e Ilaria, infatti, adesso sono insieme.

La loro prima foto e le polemiche

Alcune ore fa, sul profilo Instagram del ragazzo è apparso uno scatto in cui i due appaiono in reciproca compagnia. La foto è stata scattata all’interno di una macchina e i protagonisti sembrano essere felici e presi reciprocamente. L’immagine in questione, nelle ore a seguire, è stata pubblicata anche dalla Melis sul suo account di Instagram.

Ad ogni modo, considerando i pregressi, molti telespettatori hanno approfittato di questa esternazione per scagliarsi contro i due ragazzi e per accusarli di aver provato a prendere in giro tutti. I due, dunque, hanno preso una decisione estrema, cioè quella di rendere i loro profili Instagram privati. Tale comportamento dovrebbe servire ad arginare le polemiche sui social. Pertanto, d’ora in avanti, chi è interessato a scoprire come evolverà la relazione tra i due ragazzi deve necessariamente seguirli.