Anche per questa edizione del Grande Fratello Vip 6 l’ipotesi di un allungamento del programma si fa sempre più veritiero. Il reality, condotto da Alfonso Signorini, dovrebbe terminare a dicembre ma sembra che non sarà così e che andrà avanti fino a marzo.

Il GF Vip 6 durerà 6 mesi?

Sembra un film già visto. Anche la scorsa edizione del GF Vip doveva finire nel mese di dicembre ma poi, visti i grandi risultati relativi agli ascolti, Mediaset decise di prolungarlo fino a febbraio e poi fino a marzo. A svelare che anche per il GF Vip 6 la fine potrebbe arrivare a marzo 2022, è stato Davide Maggio durante una diretta Instagram. Ad oggi sappiamo che i vipponi resteranno nella casa fino a dicembre ma, se gli ascolti saranno ottimali, non è affatto da escludere che il programma sarà prolungato nuovamente per altri tre mesi, come era accaduto lo scorso anno. I concorrenti in gara, quindi, dovranno passare le feste di Natale nella casa e anche organizzare un mega party di Capodanno, proprio come accaduto durante la scorsa edizione.

Nuovi concorrenti pronti ad entrare nella casa?

Vien da sé che molto presto inizieranno ad entrare nuovi concorrenti nella casa per animare il gioco e creare nuove dinamiche, vista la possibile lunga durata. Tra i concorrenti in pole, oltre ad Antonella Fiordelisi, ex fidanzata di Francesco Chiofalo, ci sono anche Alessandro Rossi, il fidanzato di Francesca Cipriani, che ha deliziato il pubblico nelle ultime due puntate, e anche Valentina Nulli Augusti, l’ex fidanzata di Tommaso Eletti, uscito dalla casa già un paio di settimane fa. Sicuramente entro novembre o dicembre, Signorini annuncerà nuovi concorrenti, come era già accaduto l’anno scorso con l’entrata dei primi nuovi vipponi già a fine ottobre e poi a dicembre.

