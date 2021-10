In queste ore, nella casa del GF Vip, Giucas Casella è stato vittima di uno scherzo crudele architettato da Clarissa Selassiè e Manila Nazzaro. Il concorrente stava uscendo dal confessionale quando, improvvisamente, la principessa ha finto di avere un malore. Il prestigiatore si è molto spaventato e quando ha scoperto si trattasse di uno scherzo ha sbottato contro le coinquiline.

Clarissa e Manila fanno uno scherzo a Giucas

Gli scherzi non si arrestano nella casa del Grande Fratello Vip. Stavolta la vittima è stato Giucas. Il concorrente si trovava all’interno del confessionale, quando Clarissa ha rivelato la sua brillante idea di tendere una trappola al mago. Una volta uscito dal confessionale, infatti, la principessa si è gettata sul pavimento come fosse vittima di un improvviso mancamento.

A Giucas non glien'è fregato minimamente nulla STO PIANGENDO #gfvip pic.twitter.com/Zy7l4jpyKw — trashtvstellare (@trashtvstellare) October 21, 2021

Casella, però, non si è reso conto dell’accaduto, sta di fatto che ha continuato a circolare in casa come se nulla fosse. In quel momento, allora, è dovuta intervenire Manila. La donna ha rivelato a Giucas quanto fosse accaduto e il prestigiatore si è mostrato particolarmente dispiaciuto e preoccupato.

Casella sbotta al GF Vip

A quel punto, infatti, si è avvicinato in fretta e furia alla sua compagna d’avventura allo scopo di appurare le sue condizioni di salute. Solo allora la ragazza è “rinvenuta” ed ha spiegato a Giucas di essere stato vittima di uno scherzo. Il mago, però, non l’ha presa affatto bene. Casella, infatti, ha sbottato contro la donna dicendo: “Ma smettila”.

Dopo poco si è allontanato con fare piuttosto innervosito. Il concorrente, dunque, non ha affatto apprezzato la burla in quanto si è spaventato davvero moltissimo. A suo avviso, infatti, questi non sono scherzi da fare, specie ad una persona della sua età.