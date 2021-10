Tensione alle stelle all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6, dove nelle ultime ore una nuova lite ha coinvolto Raffaella Fico, Francesca Cipriani, Ainett Stephens e Jo Squillo.

Jo Squillo sbotta contro il trio al GF Vip 6

Tutto è nato quando la cantante ha scoperto che la Fico e quelle che reputava amiche, parlavano male di lei alle spalle dicendo che Jo non prendeva posizione e che si avvicinasse troppo a Soleil, nemica giurata del trio. Jo Squillo, quando ha saputo delle voci che circolavano sul suo conto, non ha perso l’occasione per andare da Raffaella a chiedere spiegazioni:

“Passa che non voglio prendere posizione. È vero o non è vero? Me l’avete mai detto in faccia? Io non sono una donna che va da una persona e dice delle cose, poi vengo da voi per dirne delle altre”

A quel punto la Fico ha annuito, confermando di fatto le cose che circolano su Jo e Ainett Stephens ha provato a spiegare alla cantante che spesso tende a non prendere posizione. Gli animi si sono scaldati ancora di più, quando Raffaella Fico ha accusato Jo di andare da Soleil e far passare un messaggio non vero:

“Jo, se tu vai da lei e fai percepire una cosa del genere io ci resto male. Perché io di Soleil non ti ho mai detto niente, se non per le discussioni. Praticamente delle ragazze, Miriana, hanno la percezione che se vanno da Soleil non possono stare con noi. Passa il messaggio che io vi condiziono e non è così”

Chi sarà eliminata stasera?

A quel punto Jo Squillo ha continuato a difendersi, sottolineando che lei continuerà a non prendere posizione perchè è fatta così e solo dopo una lunga discussione gli animi si sono finalmente placati. Nella puntata che andrà in onda stasera su Canale 5, vedremo chi tra Raffaella Fico, Miriana Trevisan e Carmen Russo dovranno abbandonare la casa del Grande Fratello Vip 6.