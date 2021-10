Una volta terminata la sua esperienza a Uomini e Donne, Massimiliano Mollicone è stato più volte, suo malgrado, al centro del gossip. Il motivo principale risiede nel fatto che, subito dopo la fine della storia con Vanessa, il giovane sembrerebbe essersi già fidanzato. Il modo repentino con cui è avvenuto il tutto ha fatto sorgere dei grandi sospetti.

Massimiliano e i recenti avvistamenti

Massimiliano Mollicone ha lasciato Uomini e Donne insieme a Vanessa Spoto. Tra i due, però, le cose non sono andate molto bene, sta di fatto che dopo qualche mese si sono trovati a dover interrompere la loro conoscenza. Il giovane ha sempre dichiarato che la decisione sia stata presa di comune accordo da entrambi, tuttavia, la verità non sembra essere esattamente questa.

La Spoto, infatti, in più occasioni ha lasciato intendere che sia stato più lui a voler interrompere tutto. In effetti, dopo pochissimo tempo dalla fine della loro storia, Massimiliano è stato avvistato in compagnia di un’altra ragazza. Da qui sono nati i primi gossip, che lui ha sempre provato a smentire.

Mollicone fidanzato con una ragazza bionda

Mollicone, infatti, tra le sue Instagram Stories ha sempre cercato di sminuire la cosa dicendo di essere giovane, pertanto, è del tutto normale se conosce e esce con delle ragazze. Ad ogni modo, a distanza di un po’ di tempo, pare proprio che gli utenti del web ci avevano visto lungo. Massimiliano, infatti, è stato beccato nuovamente in compagnia di questa fantomatica ragazza.

Stavolta è stato direttamente il giovane a diffondere sul web una foto in cui i due passeggiano per strada mano nella mano. Dall’immagine in questione si evince chiaramente che tra loro ci sia una certa intesa. Al momento, l’identità della ragazza non è nota. Ciò che si sa è che ha i capelli biondi e un fisico abbastanza longilineo. Molto probabilmente è completamente estranea al mondo dello spettacolo.