Nuova lite al Grande Fratello Vip 6. E’ ancora Alex Belli, dopo l’arrabbiatura per le posate, ad animare la casa con una discussione piuttosto accesa insieme a Katia Ricciarelli.

Nuova lite nella casa

Non è la prima volta che Alex Belli e Katia Ricciarelli litigano al GF Vip 6. Alcune settimane fa, i due vipponi avevano discusso dopo che l’attore aveva dato dell’ottusa alla cantante lirica. In quel frangente, la Ricciarelli se l’era presa molto, ma alla fine aveva deciso di perdonare Alex. La lite che ha coinvolto i due gieffini ieri, invece, è stata provocata da una canzone che l’attore, insieme a Soleil Sorge e Davide Silvestri, ha dovuto comporre come chiesto dal Grande Fratello. L’idea e il testo, però, non sono stati apprezzati da Katia, Raffaella Fico e Francesca Cipriani.

Alex Belli e Katia Ricciarelli non se le mandano a dire al GF Vip 6

La Ricciarelli, in particolare, ha detto di non gradire l’ironia presente nel testo, sottolineando che doveva essere fatta in maniera più simpatica. A quel punto Alex Belli si è di nuovo inalberato:

Io mi tiro fuori dal discorso. Perché non è possibile. C'è qualcuno che se la prende. ma di cosa caz*o stiamo parlando. Di una canzone storpiata di Lucio Battisti. Ma prendetevi più sul ridere. Ce l'ho con questo modo di fare che uno si deve sentire preso per il cu*o per una canzone. Mandatemi fuori perché non ce la faccio più, se non posso esprimermi e cantare una canzone di merd* allora fatemi uscire.

Ovviamente la cantante lirica non ha mancato di rispondere alle parole di Alex, dandogli dell’”attore”:

C’è un modo di scherzare, non si può più scherzare sempre recitando. Bisogna essere più sinceri. Meno attori. Devi rispettare anche gli altri, finalmente è venuto fuori il vero Alex.

Parole che non sono state accettate dal 38enne, visto che la discussione è andata avanti ancora per molto.