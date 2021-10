La casa del Grande Fratello Vip, negli ultimi giorni, è stata più movimentata che mai. Tanti, infatti, sono stati gli eventi ad aver creato scompiglio tra i concorrenti e ad aver dato vita a nuove discussioni.

Di recente, uno dei vip che più ha subito le accuse degli altri è stato Gianmaria Antinolfi. Sembra che l’imprenditore abbia adottato dei comportamenti poco tollerati dai suoi compagni d’avventura. In particolare, Alex Belli, Davide Silvestri e Soleil Sorge si sono presi gioco di Gianmaria ironizzando sulle sue scelte e sui suoi atteggiamenti. Ecco tutti i dettagli!

Gianmaria Adinolfi è stato preso in giro dai suoi compagni

Gianmaria Adinolfi, a causa dei suoi continui cambi d’umore, è stato più volte preso di mira all’interno della casa del GF Vip. Questa volta è stato il turno di Alex, Davide e Soleil che non sono riusciti a resistere alla tentazione di mettere su un piccolo teatrino:

Signore e signori, ecco a voi il comodino

I toni non proprio gentili avrebbero potuto far perdere le staffe a Gianmaria, ma sembra che il concorrente sia rimasto piuttosto indifferente alla situazione, almeno apparentemente.

Alex Belli: da carnefice a “vittima”

Anche per Alex Belli è arrivato il momento di essere il protagonista indiscusso di accese discussioni. Nel dettaglio, Katia Ricciarelli non ha gradito una canzone scritta dall’attore sull’esperienza vissuta all’interno del reality di Canale 5. Alex ha perso la pazienza e ha reagito in modo brusco. Katia, però, è apparsa poco disposta ad accettare i suoi sfoghi e gli ha intimato di non alzare più la voce con lei perché la considera una mancanza di rispetto.