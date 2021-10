Venerdì 22 ottobre andrà in onda la dodicesima puntata del Grande Fratello Vip 6. Le anticipazioni ci confermano che la meno votata tra Raffaella Fico, Miriana Trevisan e Carmen Russo, le tre concorrenti al televoto di questa settimana, sarà eliminata dal reality. Al momento sembrerebbe che ad avere un piede e mezzo fuori dal programma sia Carmen, che nel sondaggio del portale forumfree.it raccoglie soltanto il 21% delle preferenze, contro il 27% di Raffaella e il 50% di Miriana.

Se queste percentuali verranno confermate anche in puntata, di Carmen ricorderemo soltanto la memorabile lite con Katia Ricciarelli, scoppiata in occasione delle nomination di lunedì scorso: non proprio il massimo, ecco, di fronte soprattutto a Miriana e Raffaella che potenzialmente hanno ancora molto da dare al programma.

Grande Fratello Vip, le anticipazioni sulla puntata del 22 ottobre

Le altre anticipazioni sulla prossima puntata del Grande Fratello Vip 6 ci riferiscono che Alfonso Signorini dovrebbe dare largo spazio alla storia d’amore tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu. Amore forse è una parola grossa, anche perché lo stesso Nicola ha sottolineato che si tratta di innamoramento (sì, sono due cose diverse a quanto pare), però è altrettanto vero che i due continuano a viaggiare a due velocità molto differenti.

Se da un lato Nicola si è già dichiarato pubblicamente, Miriana sembra sia ancora molto confusa: un giorno si avvicina, un’altra volta si allontana, eccetera eccetera. Un tira a molla che non fa bene a Nicola, e che forse non si meriterebbe neanche: quale sarà stavolta il nuovo consiglio di Signorini?

Un altro blocco sicuro avrà per protagoniste Carmen e Katia, che nell’ultima puntata hanno regalato al pubblico il momento più interessante – se così si può definire – della serata. Le due si sono riappacificate dopo quanto successo lunedì scorso? O avranno ancora qualcosa da rinfacciarsi in vista della prossima diretta? Alfonso non si lascerà sfuggire di certo l’occasione di dare la parola alle due prime donne della Casa, con l’augurio che possano “accendere” il reality per la seconda puntata consecutiva.

Negli ultimi giorni però, Katia non ha litigato soltanto con Carmen. Un’altra lite di cui si parlerà nel corso della puntata di domani del GF Vip 6 è quella avvenuta tra la Ricciarelli e Alex Belli, reo di aver composto una canzone insieme a Davide Silvestri e Soleil definita irrispettosa dalla cantante lirica. I due non se le sono mandati a dire, con Katia che ha chiuso la discussione con un eloquente: “Finalmente è venuto fuori il vero Alex”.

Insomma, c’è un po’ di maretta nella Casa del Grande Fratello, ma detto in tutta sincerità non possiamo che esserne felici. Appuntamento a domani sera, su Canale 5, con la dodicesima puntata del GF Vip.