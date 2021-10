Iniziano già i colpi di scena ad Amici 2021, dove due allievi della nuova edizione si sono baciati. Si tratta del cantante Alberto, detto Albe, e della ballerina Serena. Peccato che il giovane cantante risulta fidanzato e infatti a far discutere è stata proprio la reazione della ragazza di Albe.

Bacio tra Albe e Serena ad Amici 2021

Ad Amici 2021 una nuova coppia sta per nascere o forse è già nata. La ballerina Serena Carella e il cantante Alberto si sono molto avvicinati nelle ultime settimane ed è già scattato il bacio, prontamente mostrato durante la registrazione della sesta puntata del pomeridiano. I due allievi non nascondono il legame che ormai sembra esserci tra loro, ma Albe è fidanzato (o almeno così sembrava) e infatti la ragazza del giovane artista non ha preso benissimo ciò che è accaduto.

Il cantante Alberto, da molti è considerato il nuovo Sangiovanni, anche per la somiglianza fisica. Ricordiamo che lo scorso anno ad Amici era esplosa la passione tra Sangiovanni e la vincitrice Giulia Stabile. Il copione sembra ripetersi tra Alberto e la ballerina Serena, che hanno subito legato e alla fine tra loro è scattato un bacio in casetta.

La reazione dell'(ex) fidanzata

A non prendere benissimo ciò che è accaduto, è quella che risultava essere la fidanzata del ragazzo. Sui social, in molti hanno commentato il bacio e non è passata inosservata la reazione avuta da quella che fino a poco tempo era la fidanzata di Alberto. La giovane avrebbe commentato postando la faccia di un clown su Instagram. A fare chiarezza subito dopo, è arrivato il manager del cantante, che ha voluto specificare che Alberto è entrato single, quindi libero di avere altre storie. Insomma, quella che sembrava la fidanzata, in realtà, secondo le parole del manager è l’ex fidanzata. Vedremo se ci sarà un sequel a questo nuovo gossip.