Nella puntata del 20 ottobre di Uomini e Donne, Noemi è stata presa di mira da Matteo. Il tronista ha detto di aver fatto delle ricerche sul suo conto, dalle quali sono emerse delle cose che lo hanno un po’ destabilizzato. Nello specifico, pare che la ragazza non sia così estranea al mondo dello spettacolo e della popolarità. Scopriamo cosa è emerso.

Noemi sotto assedio a Uomini e Donne

Noemi Baratto è la corteggiatrice di Matteo che oggi è stata presa di mira a Uomini e Donne. Il tronista ha esordito dicendo di essere rimasto molto male di una scoperta fatta sui social. In particolare, il giovane ha detto che sua sorella ha notato l’esistenza di alcune foto alquanto inaspettate che riguardano la ragazza.

La prima fa riferimento alla copertina di un album musicale a cui Noemi ha partecipato. Matteo si è arrabbiato con lei, non tanto perché ci fosse qualcosa di male nel fare delle copertine quanto, piuttosto, per il fatto che lei glielo avesse tenuto nascosto. La ragazza, allora, si è difesa dicendo di non avergliene parlato semplicemente perché non l’ha mai reputata una cosa degna di nota.

La foto censurata in studio

Tra l’altro, quella copertina sarebbe stata fatta per un suo amico, pertanto, pare non abbia percepito neppure un compenso. Malgrado questa spiegazione, però, il giovane ha continuato ad essere piuttosto infastidito. Infine poi, Gianni Sperti ha infierito dicendo che, dando un’occhiata sul profilo di Noemi, ha scoperto delle foto piuttosto succinte che la riguardano e la cosa non è certamente piaciuta al tronista.

Ad ogni modo, la produzione di Uomini e Donne ha deciso di censurare queste immagini, specie quella inerente la discussa copertina, sta di fatto che il pubblico da casa non ha avuto modo di vederla. Sul web, però, i fan più attenti sono riusciti a scoprire quale potrebbe essere la foto che ha generato così tanto sgomento. Essa è riportata di seguito.