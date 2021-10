Nuove liti al Grande Fratello Vip 6, dove ormai gli animi si scaldano facilmente tra i vipponi, pronti a litigare per ogni minima cosa. Alcuni giorni fa era stata Raffaella Fico a prendersela con Soleil Sorge per un presunto lancio di un bicchiere, stavolta ad arrabbiarsi è toccato ad Alex Belli.

Alex Belli furioso per le posate, nuova lite al GF Vip 6

Alex Belli ha letteralmente perso le staffe al GF VIP 6 ed è dovuta intervenire anche Katia Ricciarelli a smorzare la tensione. Tutto è nato quando l’attore si trovava a cena ma qualcuno gli ha tolto le posate prima che lui avesse finito di mangiare. A quel punto non ci ha visto più e ha letteralmente sbottato:

“Adesso mi sono rotto le p…Non ho neanche finito di cenare cos’è sta fretta. Anche il Grande Fratello lo ha detto già diverse volte che facciamo tutto di corsa e basta”

Il 39enne si è lamentato di essere abituato a mangiare senza fretta e di non sopportare quando qualcuno gli mette fretta durante i pasti, visto che vorrebbe restare a tavola in totale relax.

A provare a sedare gli animi ci ha provato Katia Ricciarelli, sostenuta da Aldo Montano, secondo cui chi ha il turno per pulire i piatti non è contento di lavare 50 cose alla volta, per cui il motivo per cui gli erano state tolte le posate era solo per dare una mano a chi era al turno lavaggio. Aldo Montano ha provato a sostenere le ragioni della cantante lirica, ma Alex Belli era troppo arrabbiato e non sembrava propenso a perdonare il gesto.

Liaison in vista per Soleil Sorge e Alex Belli

Nel frattempo, continua anche il gossip che vorrebbe Soleil Sorge e Alex Belli lanciarsi sguardi teneri. Ricordiamo, che l’attore emiliano è sposato con Delia Duran, ma molti telespettatori hanno notato un rapporto molto particolare con la Sorge. Addirittura, l’ex fidanzata di Alex, Mila Suarez, l’ha accusato di essere un infedele e che sicuramente tradirà la moglie con Soleil.