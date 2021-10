Nelle scorse ore, Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge si sono resi protagonisti di una gaffe molto grave nella casa del Grande Fratello Vip. I due si sono lasciati andare ad un chiarimento post puntata durante il quale hanno parlato delle recenti accuse di complotto, che molti gli hanno rivolto. Ebbene, proprio durante tale conversazione, Antinolfi ha pronunciato una frase piuttosto grave.

La frase grave di Gianmaria a Soleil

Di recente, molti utenti del web hanno chiesto l’immediata squalifica dal GF Vip di Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge. Tutto è accaduto dopo la messa in onda della puntata di lunedì 18 ottobre. In tale occasione, infatti, i due concorrenti sono stati accusati di aver studiato a tavolino una strategia per creare sgomento all’interno della casa.

Gianmaria, allora, riferendosi a Soleil ha detto:

“Saremmo stati davvero degli handicappati, dei down”.

La Sorge non ha fatto altro che avallare la tesi del suo interlocutore sorridendogli. Queste frasi, però, hanno generato parecchia indignazione sul web.

Chiesta la squalifica dal GF Vip per i due concorrenti

Molti telespettatori del programma, che hanno assistito in diretta a questo dibattito, si sono riversati sui social per commentare la gaffe di Gianmaria e Soleil. In molti hanno ritenuto davvero inopportuno il comportamento dei due giovani. Pertanto, la maggior parte delle persone ha cominciato ad esortare lo staff del programma a procedere con una squalifica.

Vero è che quest’anno Alfonso Signorini ha deciso di adoperare una linea molto più morbida per quanto riguarda le squalifiche. Tuttavia, secondo molti, ci sono delle cose sulle quali non si può certamente soprassedere.