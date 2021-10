I concorrenti del Grande Fratello Vip iniziano a dare segni di cedimento. Le discussioni, infatti, sono sempre più frequenti e i rapporti tra gli inquilini sono caratterizzati da una maggiore intolleranza rispetto all’inizio del programma. Alex Belli, durante la cena del 19 ottobre, ha perso la pazienza a causa di un gesto poco carino accaduto a tavola. Nel dettaglio, stava ancora finendo di mangiare quando si è visto sottrarre il bicchiere e le posate.

Secondo l’attore, i ritmi all’interno della casa non sarebbero affatto rilassanti. Anche i pasti sono stati investiti dalla fretta e dalla confusione che regna all’interno del reality di Canale 5. Alex ha anche rivelato qualcosa detto dagli autori della trasmissione.

I concorrenti del GF Vip rimproverati dagli autori

Alex Belli, durante il suo sfogo, si è concentrato anche sulle parole dette dagli autori. Secondo l’attore, questi ultimi più volte avrebbero ripreso i concorrenti per l’eccessiva fretta usata durante i pasti.

Anche il Grande Fratello Vip ha detto più volte che facciamo tutto di corsa, e basta

I vipponi, in effetti, sembrano gradire poco i momenti in cui possono stare tutti insieme e interagire in modo più ampio. Che sia colpa delle antipatie nate all’interno del gruppo?

La difficoltà di sedersi a tavola tutti insieme

Non è insolito che le conversazioni durante i pasti si trasformino in vere e proprie liti. Ultimamente, ci sono stati diversi problemi legati alla cucina: dal dente di Francesca Cipriani caduto tiramisù ai malori dopo una cena a base di carne.

È probabile che presto ci saranno nuovi sviluppi in merito alla questione e che Alfonso Signorini decida di parlarne durante l’appuntamento di venerdì 22 ottobre.