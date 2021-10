In queste ore, la quiete all’interno della casa del GF Vip è stata spazzata via dall’ingresso di un topo. L’animale è stato avvistato in cucina da alcune concorrenti. Le più spaventate sono state soprattutto Ainett Stephens e Jessica Selassiè. Manila Nazzaro, invece, è stata molto più pragmatica. Scopriamo, dunque, che cosa è successo.

L’avvistamento del topo al GF Vip

Nella casa del Grande Fratello Vip è stato avvistato l’ennesimo topo. Questa non è assolutamente la prima volta che durante un’edizione del reality show di Canale 5 venga avvistato un simile animale. Ad ogni modo, stavolta il tutto è avvenuto dinanzi agli occhi di molti coinquilini e dei telespettatori da casa. I concorrenti stavano in cucina, pronti a preparare da mangiare quando, improvvisamente, Ainett e Jessica hanno gridato: “Aiuto un topo“.

Le due protagoniste, visibilmente terrorizzate, hanno proseguito dicendo: “Cacciatelo via”. In casa, dunque, si è generato un clima di caos e panico in men che non si dica. Ad un certo punto, è intervenuta Manila, la quale ha provato a sedare la situazione dicendo: “Si tratta di un topolino di campagna”.

La censura da parte degli autori

La concorrente, infatti, non si è affatto scomposta. Gli uomini presenti in casa, invece, si sono attrezzati per riuscire a catturare l’animale in modo da liberarsene. Nel frattempo, la regia del GF Vip ha provveduto a censurare quanto stesse accadendo. Subito dopo la scoperta del topo, infatti, gli autori hanno cambiato inquadratura.

Dalla cucina si è passati all’area piscina, luogo nel quale non era presente nessuno. Per tale motivo, i telespettatori hanno subito intuito che quello fosse semplicemente un tentativo per “insabbiare” quanto stesse accadendo. Intanto, sul web in molti si stanno chiedendo come sia possibile che in casa ci siano sempre i topi. Le ipotesi sembrano essere due; la prima è che lo staff non disinfesti adeguatamente la zona, mentre la seconda è che i concorrenti siano eccessivamente sporchi.