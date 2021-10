Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, martedì 19 ottobre, si è parlato a lungo della relazione nata tra Gemma Galgani e il nuovo spasimante Costabile. Tra i due le cose sembrano andare piuttosto bene, al punto che è scattato anche un bacio molto passionale. Il tutto è stato ripreso dalle telecamere del talk show pomeridiano, pertanto, non è difficile intuire quella che è stata la reazione di Tina Cipollari.

Gemma e Costabile si baciano

Quando a Uomini e Donne si parla di Gemma il trash è sempre assicurato. Nel corso della messa in onda di oggi, infatti, Maria De Filippi è partita dalla mummia, che Tina ha fatto chiudere all’interno di una teca di vetro onde evitare che la Galgani potesse distruggerla. In seguito, poi, la dama bianca si è accomodata al centro dello studio per raccontare le evoluzioni della sua frequentazione con Costabile.

La donna è apparsa serena e raggiante, malgrado i tentativi di Tina di compromettere il suo stato d’animo. A quel punto, allora, la conduttrice ha informato i presenti di un’esterna molto interessante fatta dalla torinese e il suo nuovo spasimante. Dal filmato si è evinto chiaramente che tra i due si sia venuta a creare una bella sintonia. Ad un certo punto, infatti, i due si sono scambiati dei baci sulle labbra abbastanza passionali.

La sfuriata di Tina Cipollari a Uomini e Donne

Subito dopo la messa in onda del filmato, Tina non ha potuto fare a meno di prendere la parola. La Cipollari ha sbottato dicendo: “Diciamo che è una scena che fa un po’ senso, mi fa schifo“.

La De Filippi ha provato a placare l’opinionista, ma non è riuscita nel suo intento. La donna, infatti, ha ribadito meglio il suo pensiero. Nel dettaglio, ha detto che trova raccapricciante che una donna della sua età si lascia andare così tanto con un uomo dinanzi le telecamere.