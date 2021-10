Chi è finito in nomination nella puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip? A differenza delle altre volte, gli uomini erano tutti “immuni”, dopo la decisione del Grande Fratello di riservare le nuove nomination esclusivamente alle donne. All’ultimo televoto, che vedeva Soleil, Miriana Trevisan, Raffaella Fico e Sophie Codegoni protagoniste, ha vinto a mani basse l’ex fidanzata di Luca Onestini. Una vittoria che l’ha resa automaticamente immune, dandole inoltre la possibilità di scegliere chi mandare direttamente al televoto di venerdì. Senza pensarci su due secondi, Soleil ha fatto il nome della Fico, che dunque è la prima delle tre ragazze a finire in nomination per la prossima puntata, quando verrà decretato il nome del quinto eliminato. Insieme alla Sorge, le altre tre a guadagnarsi l’immunità dalle nomination sono state Sophie, Katia Ricciarelli e le sorelle Selassié (le prime due come preferite della Casa, le princess invece sono state salvate dalle due opinioniste).

Le preferite della Casa sono… Sophie e Katia! Sono loro ad essere immuni! #GFVIP pic.twitter.com/gC3VOA10o9 — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 18, 2021

Chi è finito in nomination ieri sera al Grande Fratello Vip?

Le tre concorrenti nominate nel corso dell’undicesima puntata del Grande Fratello Vip 6 sono state Raffaella Fico, Miriana Trevisan e Carmen Russo. L’inquilina della Casa che riceverà meno voti sarà la nuova eliminata della sesta edizione.

Tutto lascia pensare che Raffaella, dopo essersi salvata la settimana scorsa, verrà estromessa dal gioco. Dopotutto, come acerrima nemica di Soleil e Davide Silvestri – i due concorrenti più amati di quest’anno – non riusciamo a immaginare un futuro diverso per l’ex di Mario Balotelli. Per fortuna, comunque, che “lei una vita fuori ce l’ha”.

Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi salvare tra Carmen, Raffaella e Miriana! #GFVIP pic.twitter.com/Ev4WKaa3pH — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 18, 2021

Ecco chi ha nominato chi:

Soleil nomina Ainett

Raffaella nomina Miriana

Le principesse nominano Miriana

Sophie nomina Francesca

Carmen nomina Miriana

Katia nomina Carmen

Manila nomina Carmen

Jo nomina Francesca

Francesca nomina Miriana

Ainett nomina Carmen

Miriana nomina Francesca

Alex nomina Ainett

Manuel nomina Miriana

Aldo nomina Miriana

Giucas nomina Miriana

Nicola nomina Carmen

Gianmaria nomina Manila

Da segnalare la lite scoppiata durante le nomination tra Katia e Carmen, con la Ricciarelli che ha accusato la Russo di essersi messa d’accordo per le ultime nomination. Storie tese tra le due super-donne della Casa, che non intendono mollare di un millimetro rispetto alla loro posizione.

C'è maretta sulle nomination al femminile… mentre Sonia ed Adriana nutrono più di qualche sospetto, anche nel gruppo la tensione è alle stelle. #GFVIP pic.twitter.com/ERwhvCr9iB — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 18, 2021

Chi uscirà tra Carmen, Miriana e Raffaella? Lo scopriremo nel corso della prossima puntata in onda venerdì 22 ottobre.