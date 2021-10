Le news dell’ultim’ora dalla Casa del Grande Fratello Vip 6 fanno riferimento alla puntata di lunedì 18 ottobre. In questo articolo tratteremo le ultime notizie sull’undicesima diretta trasmessa in prima serata su Canale 5.

Chi è stato il meno votato al televoto? Chi è finito in nomination? Di seguito i video e il riassunto della puntata di ieri sera.

Le news dell’ultim’ora del Grande Fratello Vip

L’undicesima puntata del Grande Fratello Vip 6 si apre con le quattro “queen” al televoto, vale a dire Soleil, Miriana Trevisan, Raffaella Fico e Sophie Codegoni. L’ex di Luca Onestini riesce ad attirare subito l’attenzione quando, interpellata da Alfonso Signorini su chi vincerà la guerra finale, in maniera sorniona fa il suo nome: personalità da vendere per l’influencer italo-americana.

Battute (?) a parte, per uno degli inquilini della Casa è tempo di riabbracciare idealmente il proprio amore. Aldo Montano riceve la visita della splendida moglie Olga Plachina. La russa, imbarazzatissima, incontra il marito in giardino, rinnovandogli l’invito di divertirsi. Al contrario, anche se vogliamo credere che fosse ironico (e al 99,9% lo era), Aldo chiede ad Alfonso di sguinzagliare tutti i paparazzi possibili per controllarla. La chiusura del conduttore è chiara: “L’ho già fatto, è tutta casa e chiesa tranquillo”.

Olga entra nella Casa per regalare una grande emozione ad Aldo… ❤️ #GFVIP pic.twitter.com/19g50y9TTL — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 18, 2021

Da un amore già consolidato a uno che sta per nascere. Si torna a parlare della relazione tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu, che nel corso degli ultimi giorni ha avuto alcuni sviluppi importanti. Di fatto, Miriana ha stoppato ripetutamente Nicola, soprattutto dopo che lui le ha confessato di essersi innamorato. In puntata l’ex di Pago ha assunto una posizione ancora poco chiara, perché se da un lato ha nuovamente detto di volersela prendere con calma, dall’altro ha ammesso di provare un’attrazione per il figlio di Patrizia Mirigliani.

Chiamata in confessionale, Miriana ha inoltre negato che la sua difficoltà nel lasciarsi andare dipenda da una persona che l’aspetterebbe fuori (un certo Bruno, nome fatto in maniera esplicita da Alfonso). Soltanto a noi sono tornate in mente vecchie dinamiche legate alla scorsa edizione?

Al termine c’è stato spazio infine per un’uscita poco elegante dell’eliminato Andrea Casalino, che in un’intervista a Il Messaggero ha svelato che Miriana fosse molto presa da lui quando ancora era nella Casa.

Miriana è una donna libera da legami sentimentali… e lo ammette pubblicamente. Non c'è nessuno di "speciale" ad aspettarla fuori dalla Casa. #GFVIP pic.twitter.com/7yU5MtVFvV — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 18, 2021

Intanto, sembra essersi rotto qualcosa tra Manila Nazzaro e Raffaella, all’indomani della nomination che Manila ha riservato alla Fico nel corso della puntata di venerdì. La situazione è rimasta tesa durante tutto il fine settimana, e in puntata non c’è stato l’atteso chiarimento. O meglio, una pace di facciata, una tregua se la vogliamo chiamare così, c’è pure stata, ma non ha convinto nessuno, a partire da Alfonso.

Una nomination che ha determinato una rottura… nell'occhio del ciclone c'è Manila. #GFVIP pic.twitter.com/X5StcuwS1A — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 18, 2021

Lasciata in sospeso la diatriba tra le due (ex?) amiche, è arrivato il momento più emozionante della serata, cioè il racconto di Lulù Selassié su una vicenda che l’ha segnata profondamente quando aveva appena 15 anni. Una storia di ricatti, con la principessa d’Etiopia che ha svelato di essere stata vittima di revenge porn, ammettendo inoltre che per i primi anni ha pensato che la colpa fosse soltanto sua. Giorno dopo giorno tutti stanno capendo che le princess hanno una storia alle spalle importante, a volte difficile, che aiuta a spiegare anche il loro modo di essere all’interno della Casa.

Le fragilità di Lulù… che ha deciso di raccontare un avvenimento che ha profondamente segnato la sua adolescenza… la vicinanza ed il conforto da parte dei suoi compagni hanno scaldato il suo cuore. ❤️ #GFVIP pic.twitter.com/5pIelVy1ro — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 18, 2021

Poteva poi mancare il triangolo Soleil, Sophie e Gianmaria? No, certo che no, anche se sarebbe più corretto parlare di quadrilatero, vista l’intromissione di Greta. Da quel che è emerso in puntata, c’è ancora parecchia confusione nel latin lover campano, che intanto deve incassare l’intervista al vetriolo da parte della sua fidanzata al settimanale Chi. Che cosa sceglierà di fare Antinolfi da grande?

… e le reazioni di Greta ovviamente sono arrivate, forti e chiare! #GFVIP pic.twitter.com/4kdT8wRgRK — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 18, 2021

Nell’ultima parte della puntata c’è stato poi spazio per l’esito del televoto e le nuove nomination: per l’appuntamento di venerdì saranno tre le concorrenti a rischio eliminazione. Per saperne di più, vi suggeriamo la lettura del nostro approfondimento sulle nuove nomination dell’undicesima puntata.