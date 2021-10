Al Grande Fratello Vip si continua a parlare del flirt tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu. Da casa tutti si sono resi conto del fatto che tra i due ci sia un’attrazione tangibile, ad ogni modo, la showgirl ci ha tenuto a porre dei paletti. Durante una chiacchierata con Davide Silvestri e Alex Belli, infatti, la donna ha allontanato il coinquilino.

Miriana Trevisan gela Nicola Pisu

Miriana Trevisan pare si stia trasformando nella nuova Elisabetta Gregoraci del GF Vip. La donna, infatti, sta ricevendo le avances di Nicola Pisu, tuttavia, non sembra convinta di instaurare con lui un rapporto che vada oltre la semplice amicizia. Proprio ieri, infatti, nel corso di una chiacchierata con Alex e Davide, la concorrentesi è aperta un po’ di più.

Nello specifico, ha detto: “Non me la sento, gliel’ho detto, se non ti va bene così, vai”. La donna, poi, nel riportare ai due coinquilini una conversazione intercorsa con Nicola poco prima, ha rivelato di avergli detto:

“Non me la sento neanche di darti un bacio, a me de sta lì a pomicià non me va“.

Nicola non si arrende

Con queste parole, dunque, Miriana ha chiarito perfettamente il suo punto di vista in merito al rapporto che si sta venendo a creare con Nicola. I due coinquilini, dal canto loro, ci hanno tenuto a precisare che il ragazzo è molto preso da lei, pertanto, c’è il rischio che possa rimanere profondamente scottato.

La Trevisan, però, sente di essere a posto con la coscienza in quanto, sin dal primo momento, gli ha manifestato il suo punto di vista. Malgrado questo, Nicola non sembra essere intenzionato a mollare. Il giovane, infatti, ha detto di non essere affatto spaventato dalla situazione, neppure dal fatto che la showgirl abbia già un figlio in quanto anche in passato gli è capitato di vivere situazioni analoghe.