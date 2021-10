Ieri, nel bel mezzo delle nomination al Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli e Carmen Russo hanno avuto un pesantissimo alterco. Le due donne si sono scagliate l’una contro l’altra pronunciando frasi davvero molto forti. Ad ogni modo, la discussione è proseguita anche dopo la puntata. Scopriamo cosa è successo.

La lite tra Carmen e Katia

Se ciò che è accaduto ieri durante la diretta del GF Vip tra Katia Ricciarelli e Carmen Russo ha spiazzato i telespettatori, ciò che si è verificato nella notte ha dell’incredibile. Nel corso della puntata le due donne si sono scontrate in quanto la Ricciarelli ha dato della pettegola alla sua interlocutrice.

Quest’ultima si è difesa accusando, a sua volta, la cantante lirica di aver sparlato lei in primis di tutti i coinquilini. In seguito, poi, la discussione è degenerata e nella notte sono volate parole forti. In particolare, Carmen ha detto di essere disposta anche ad abbandonare la casa, tanto se uscisse andrebbe dalla sua famiglia e sarebbe felice così.

La frase grave della Russo contro la Ricciarelli

Dinanzi queste parole, però, la Ricciarelli non ci ha più visto. A tal proposito, ha detto: “Mi hai sottolineato che tu hai una famiglia, quindi sei una str…“. Poi ha aggiunto: “Venirmi a dire io vado fuori e ho la mia famiglia, lo dice ad una che non ce l’ha”. Infine ha chiosato: “Che cattiveria mi hai fatto“.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Dopo questo litigio tra le due è calato il gelo. Entrambe, infatti, non si rivolgono la parola e il clima è piuttosto teso in tutta la casa.