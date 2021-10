Gli imprevisti nella scuola di Amici non sono terminati con l’uscita di Inder. In particolare, oggi pomeriggio, durante il daytime, il cantante Giacomo ha ricevuto una lettera che l’ha lasciato esterrefatto. Rudy Zerbi gli ha spiegato che la sua permanenza all’interno del talent show è a rischio e che presto potrebbe essere sostituito da un altro ragazzo.

Ovviamente, è stato un duro colpo per il giovane, ma non del tutto inaspettato. Più volte, infatti, è stato posto l’accento sui suoi comportamenti e sulla sua apparente mancanza di interesse nei confronti delle lezioni.

Giacomo e la decisione di Rudy Zerbi

Rudy all’inizio di questa nuova edizione di Amici ha deciso di annoverare tra i suoi allievi anche Giacomo. Purtroppo, l’atteggiamento del giovane l’ha fatto ritornare sui suoi passi e l’ha spinto a lanciargli un ultimatum.

Rudy ha preferito non compiere gesti azzardati e affidarsi al buon senso del cantante. Gli darà una settimana di tempo per rimettersi in riga e per dimostrargli quanto ci tiene a continuare il suo percorso all’interno della scuola di Canale 5.

Però, se le cose non andranno nel modo desiderato, Rudy ha ammesso di essere pronto a eliminarlo e a sostituirlo con un altro cantante.

Sarà Simone a sostituire Giacomo?

Anche se le sorti di Giacomo sono ancora in bilico, all’interno della casetta, ha fatto il suo ingresso un nuovo aspirante concorrente. Si tratta di un cantautore di nome Simone. Nonostante i suoi 18 anni, Rudy Zerbi ha affermato di essere rimasto stupefatto dal suo modo di scrivere. I casting del ragazzo l’hanno colpito ed è curioso di mettere a confronto il lavoro dei due giovani. Alla fine della settimana prenderà una decisione definitiva.