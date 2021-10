Oggi, lunedì 18 ottobre, andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. L’appuntamento è, come sempre, fissato alle ore 14:45 su Canale 5 e si parlerà, ovviamente, sia di trono classico sia di trono over. In merito al primo, nella puntata odierna assisteremo ad un colpo di scena che creerà molto sgomento, ovvero, l’assenza di una corteggiatrice di Matteo molto discussa. Scopriamo cosa è successo.

Anticipazioni oggi: Maria assente

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne farà molto rumore l’assenza di Maria, corteggiatrice di Matteo Fioravanti. La ragazza si è contraddistinta sin dalla prima puntata per il suo modo di fare saccente ed arrogante. Sia il pubblico da casa sia i presenti in studio, infatti, l’hanno subito presa di mira nel tentativo di farle dare una calmata. Ad ogni modo, dopo tanto sgomento, nel corso della puntata odierna, la ragazza non ci sarà.

Le talpine, che erano presenti nel pubblico del talk show, hanno insinuato che, molto probabilmente, la ragazza sia stata eliminata dal tronista. Matteo, dal canto suo, sarà sempre più vicino alla corteggiatrice Noemi. I due sembreranno aver creato un rapporto davvero profondo. Non a caso, infatti, le anticipazioni di Uomini e Donne ci svelano che il giovane ha deciso di scegliere in anticipo portando a casa proprio questa sua corteggiatrice.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Scena censurata a Uomini e Donne

Per quanto riguarda Roberta Ilaria Giusti, invece, la tronista sarà sempre più in sintonia con Samuele. Nella puntata di oggi, infatti, vedremo che i due sono usciti in esterna e si sono trovati davvero molto bene. In merito al trono over, invece, nella messa in onda odierna assisteremo anche ad un episodio alquanto inedito.

Nello specifico, siederà al centro dello studio Graziano, il quale racconterà dei dettagli intimi e scabrosi della sua uscita con una dama del parterre. Quest’ultima si sentirà ferita nell’orgoglio, pertanto, tirerà uno schiaffo in pieno viso al suo interlocutore. Questa scena, tuttavia, non verrà trasmessa in quanto in fase di registrazione Maria De Filippi ha fatto sapere che l’avrebbe censurata.