Domenica 17 ottobre è stata effettuata una nuova registrazione di Uomini e Donne. Nel corso delle riprese si è parlato a lungo di Gemma e Costabile. La conoscenza tra i due, però, sembra sia giunta ad un punto di collisione. Nello specifico, il cavaliere ha fatto delle rivelazioni che hanno messo in cattiva luce la dama torinese. Scopriamo nel dettaglio tutto quello che è successo.

Le accuse di Costabile contro Gemma a Uomini e Donne

Durante la registrazione di Uomini e Donne, effettuata domenica 17 ottobre, si è partiti, come sempre, da Gemma Galgani. La dama si è accomodata al centro dello studio ed ha raccontato le evoluzioni della sua vita sentimentale. La protagonista stava conoscendo Costabile, un cavaliere giunto per lei in quanto colpito dal suo fascino. Nel corso della registrazione, però, l’uomo ha portato alla luce dei retroscena inediti inerenti la Galgani.

In particolare, il cavaliere ha accusato Gemma di non essere realmente intenzionata a trovare l’amore quanto, piuttosto, a mantenere solida la sua posizione in studio. Costabile si è permesso di fare queste insinuazioni in quanto ha notato un comportamento piuttosto bizzarro da parte della dama. In questi giorni, infatti, ha proposto alla donna di fare un piccolo viaggio insieme in modo da approfondire la loro conoscenza.

Baci e delusioni nella registrazione del 17 ottobre

Tra le destinazioni del loro viaggio c’erano Sharm e la Puglia. Nessuna delle proposte, però, è stata avallata da Gemma. Questo, dunque, ha spinto Costabile ad accusare la donna di non volere realmente voltare pagina e trovare l’amore. La Galgani ha provato a difendersi, ma nella conversazione è intervenuta anche Tina Cipollari, che non ha potuto fare a meno di accodarsi alle accuse del cavaliere.

Quest’ultimo, dunque, ha deciso di chiudere definitivamente con la donna. Occhi puntati, poi, anche su Ida Platano. Quest’ultima ha da poco concluso la conoscenza con Marcello ed ha cominciato a frequentare un nuovo cavaliere, ovvero, Diego. I due si sono trovati molto bene al punto da raccontare di essersi scambiati anche il loro primo bacio. Anche la tronista Roberta, dal canto suo, ha baciato il corteggiatore Samuele, mentre Andrea Nicole è uscita con Ciprian, ma tra i due non c’è stato nessun approccio fisico.