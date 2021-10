Questa edizione del Grande Fratello Vip si sta rivelando più esilarante che mai. I problemi all’interno della casa, infatti, non fanno altro che aumentare. Nelle ultime ore, le dinamiche dei concorrenti sono state sconvolte da un nuovo evento imprevisto. Soleil Sorge è stata accusata di aver “avvelenato” alcuni dei suoi inquilini dopo una sessione in cucina.

In particolare, sabato 16 ottobre, Soleil e Sophie, in vista della vesta organizzata dalla produzione, hanno deciso di cucinare della carne al barbecue. Purtroppo, quelli che avrebbero dovuto essere dei deliziosi manicaretti si sono trasformati nella causa di scontri e discussioni.

Jessica Selassié accusa Soleil di aver cucinato male volontariamente

La serata del 16 ottobre non si è conclusa nel migliore dei modi per i concorrenti del Grande Fratello Vip. Dopo la cena, infatti, molti concorrenti hanno accusato dei malori allo stomaco. Jessica non ha perso occasione per puntare il dito contro Soleil Sorge e per accusarla di aver lasciato cruda la carne.

Secondo la principessina, la ragazza non avrebbe agito per un errore, ma spinta dal desiderio di recare danno ai suoi compagni. Ovviamente, si tratta di un’accusa molto grave che, attualmente, non è supportata da alcun riscontro oggettivo. Inoltre, Soleil non è stata l’unica a cucinare perché anche Sophie ha partecipato attivamente alla cottura della carne.

Alex Belli difende Soleil Sorge

Ovviamente, non tutti hanno concordato con il pensiero di Jessica. Alex Belli, in particolare, ha subito preso la parola per difendere Soleil. Ha fatto notare che, quella sera, nei piatti, erano presenti dei pezzi di carne bruciata e che, probabilmente, sono stati proprio questi a causare i malori.