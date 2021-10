Le news dell’ultim’ora dalla Casa del Grande Fratello Vip 6 si riferiscono alla puntata di venerdì 15 ottobre. In questo articolo trovate dunque le ultime notizie sulla decima diretta andata in onda in prima serata su Canale 5.

Chi è stato il quarto concorrente eliminato? Chi è finito in nomination? A seguire i video e il riassunto della puntata di ieri sera.

Le news dell’ultim’ora del Grande Fratello Vip

La decima puntata del Grande Fratello Vip 6 si apre con il bicchiere-gate, che ha visto Raffaella Fico scontrarsi con Soleil. In puntata l’ex di Mario Balotelli è rimasta sulla sua posizione, non trovando però l’appoggio dello studio, sia da parte delle opinioniste che del pubblico. Sonia Bruganelli, ad esempio, ha difeso a spada tratta la Sorge, battibeccando per questo con Raffaella.

Sonia, nel confronto tra Soleil e Raffaella, sa perfettamente da che parte stare… #GFVIP pic.twitter.com/CdeD4dldDG — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 15, 2021

Chiuso, almeno si spera, il bicchiere-gate, si è passati a un bouquet di fiori per Amedeo Goria. Il giornalista già immaginava un nuovo confronto con la fidanzata Vera Miales, ma a sorpresa si è ritrovato di fronte la figlia Guenda. La ragazza gli ha annunciato che presto si sposerà con Mirko, l’uomo che le ha rubato il cuore. Poco dopo l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha avuto modo di scambiare quattro chiacchiere con Vera, a cui ha ribadito quanto scritto sui social in settimana, accusandola cioè di aver studiato a tavolino un modo per essere invitata al Grande Fratello e fare interviste.

Guenda ha avuto modo di esprimere sui social cosa pensa di Vera… non le torna più di un qualcosa. È arrivato il momento del faccia a faccia tra loro. #GFVIP pic.twitter.com/FhOYI4Q76g — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 15, 2021

E se da fuori scoppia l’amore, quello vero, anche dentro la Casa sembra che più di qualcosa si stia muovendo. Stavolta Cupido ha scelto la coppia Nicola Pisu e Miriana Trevisan: lui conferma di provare sentimenti forti, mentre l’ex di Pago si sente ancora frenata, sia per la differenza d’età che per il figlio. Dalla Casa, e non solo, tutti fanno il tifo per loro due.

Ci sono cuori che si avvicinano… che stanno bene insieme… e che, a quanto pare, stanno per scoppiare all'unisono. 🔥 #GFVIP pic.twitter.com/ykShiDZvpT — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 15, 2021

Ma Nicola e Miriana non sono l’unica coppia a essersi avvicinata negli ultimi giorni. Infatti ci sono stati passi importanti anche per Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi, che nel frattempo ha scaricato la fidanzata Greta in diretta, ammettendo che da quando nel suo cuore è entrata Sophie non c’è stato più posto per un’altra ragazza. Chiarissimo.

Gianmaria vorrebbe conoscere meglio Sophie… perché gli piace. Serve forse un'ammissione più chiara di queste? Eppure, sorge spontanea una domanda… Ma Greta…? 😏 #GFVIP pic.twitter.com/HadqHGQtFr — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 15, 2021

Intorno a mezzanotte è finalmente arrivato il momento di Massimiliano Rosolino e Filippo Magnini, entrati nella Casa per supportare Manuel Bortuzzo nel suo sogno di partecipare alle prossime Paralimpiadi. I tre si conoscono bene non solo come “colleghi” ma anche per il film girato insieme e trasmesso su Canale 5 in primavera (“L’ultima gara”, regia di Raoul Bova).

… pensavi fosse finita qui, Manuel? Per te c'è un altro grande amico: Filippo! Ed è un'altra bella dose di coraggio, per raggiungere il tuo obiettivo… 💪 #GFVIP pic.twitter.com/ExFGcR9sWq — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 15, 2021

Come sempre, la parte conclusiva della puntata ha avuto per protagonisti i concorrenti al televoto e le nuove nomination. Per saperne di più, vi invitiamo alla lettura del nostro approfondimento dedicato all’eliminato della decima puntata.