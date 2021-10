Chi è uscito nella puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip 6? Al televoto c’erano Davide Silvestri, Amedeo Goria e Raffaella Fico. I risultati dei sondaggi online sono stati confermati, oppure anche questa volta il pubblico da casa ha scelto di eliminare un altro concorrente?

Chi è uscito ieri sera dal Grande Fratello Vip?

Il quarto concorrente eliminato del Grande Fratello Vip 6 è Amedeo Goria. Il giornalista sportivo ha raccolto soltanto il 15% delle preferenze del pubblico, contro il 28% di Raffaella e il 57% di Davide. Si chiude dunque dopo poco più di un mese l’avventura nella Casa dell’ex marito di Maria Teresa Ruta, che ora dovrà affrontare settimane non semplici con la fidanzata Vera Miales.

Il pubblico ha deciso che il VIP che deve abbandonare la Casa di #GFVIP è… AMEDEO! pic.twitter.com/jP94dc9rCX — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 15, 2021

L’esito del televoto sorprende fino a un certo punto, dato che tutti i sondaggi davano Amedeo molto indietro rispetto a Davide e Raffaella. La Fico ha così potuto tirare un sospiro di sollievo, nonostante in settimana abbia palesato la sua insofferenza nel prolungare l’avventura al Grande Fratello. Nostalgia di Piero? Intanto l’ex attore di Vivere si conferma come uno dei concorrenti più forti del reality, e con ogni probabilità sarà lui a contendere a Soleil la vittoria finale.

Chi è finito in nomination per la puntata di lunedì 18 ottobre?

Salutato Amedeo, il gruppo ha affrontato il tradizionale appuntamento con le nomination. Questa settimana le votazioni hanno riguardato esclusivamente le donne, forse anche per interrompere l’uscita di soli uomini (quattro su quattro fino ad oggi). Le due concorrenti immuni per la Casa sono Manila Nazzaro e Carmen Russo, mentre le due opinioniste scelgono Lulù Selassié (votata da Sonia Bruganelli) e Francesca Cipriani (votata da Adriana Volpe).

Al termine delle nomination, sono quattro le concorrenti a finire al televoto di lunedì prossimo: Raffaella, Soleil, Miriana e Sophie.

Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi SALVARE tra Miriana, Raffaella, Soleil e Sophie!#GFVIP pic.twitter.com/c7rebtQwy8 — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 15, 2021

Ecco chi ha votato chi:

Raffaella nomina Soleil

Soleil nomina Sophie

Le principesse nominano Raffaella

Carmen nomina Ainett

Katia nomina Jo

Miriana nomina Raffaella

Manila nomina Raffaella

Francesca nomina Soleil

Ainett nomina Soleil

Jo nomina Sophie

Sophie nomina Soleil

Manuel nomina Miriana

Alex nomina Raffaella

Aldo nomina Soleil

Gianmaria nomina Soleil

Davide nomina Raffaella

Nicola nomina Raffaella

Giucas nomina Miriana

Il televoto è in positivo – “chi vuoi salvare?” – e non prevede eliminazione. La concorrente più votata dovrebbe poter scegliere chi mandare direttamente al televoto nel corso della prossima puntata, che andrà in onda lunedì 18 ottobre.