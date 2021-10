Sono anni che Gemma Galgani è alla ricerca del vero amore. Nell’ultima puntata di Uomini e Donne, inaspettatamente, è apparsa felice e fiduciosa. È stato il cavaliere Costabile a suscitare questa reazione. I due, infatti, nonostante si conoscano da poco, sono apparsi affiatati e uniti da un legame particolare.

Questa potrebbe essere l’occasione tanto attesa da Gemma ma, prima di farsi un’idea sbagliata, è importante ascoltare le parole della diretta interessata. Gemma, infatti, davanti all‘entusiasmo dei suoi fan, ha deciso di fornire maggiori dettagli sulla sua situazione sentimentale.

Uomini e Donne, Gemma parla del suo rapporto con Costabile

Gemma Galgani ha ammesso di essere molto attratta da Costabile. I due hanno condiviso un’esterna meravigliosa, all’insegna delle emozioni i e della complicità. Inoltre, c’è stato anche un lungo bacio che non ha spazzato via qualsiasi dubbio e ha stupito il pubblico di Canale 5.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Gemma, in un’intervista, ha parlato proprio dei sentimenti che la legano al suo nuovo corteggiatore. Nonostante sia molto coinvolta emotivamente, ha ammesso di non essere stata travolta da un accecante colpo di fulmine, ma di provare comunque un coinvolgimento non indifferente: “Era da tempo che non mi imbattevo in sorprese come questa”.

Gemma Galgani torna a parlare di Giorgio Manetti

Durante l’intervista, Gemma ha toccato anche un argomento molto doloroso: Giorgio Manetti. Come era prevedibile, ha ammesso di non voler fare alcun paragone tra i due uomini perché si tratta di due caratteri molto diversi.

Al momento è difficile immaginare come andranno le cose tra Gemma e Costabile. I primi screzi non sono mancati, ma nonostante questo ci sono tutte le carte in regola per un amore esplosivo.