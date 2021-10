In queste ore, nella casa del Grande Fratello Vip c’è stato un confronto tra Lulù e Jessica Selassiè e Alex Belli durante il quale sono emersi dei dettagli alquanto imbarazzanti. I tre protagonisti stavano sparlando di alcune coinquiline, le quali sono state accusate di avere scarsa igiene personale. Scopriamo chi sarebbero le dirette interessate e cosa hanno detto.

Le accuse di Lulù, Jessica e Alex

Durante un momento di convivialità, Jessica e Lulù si sono avvicinate ad Alex ed hanno cominciato a parlare di alcune coinquiline. Le parole adoperate sono state decisamente poco carine, dato che pare che le persone in questione siano poco avvezze a lavarsi. L’attore ha detto: “C’è una donna che ha le orecchie piene di cerume, non ho avuto il coraggio di dirglielo”.

Le principesse hanno rincarato la dose dicendo: “C’è anche chi puzza di pesce marcio“. I protagonisti, però, non hanno voluto fare i nomi dei diretti interessati, tuttavia, hanno lasciato intendere qualche dettaglio in merito a chi potrebbero essere le due donne ree di non essere molto pulite.

Chi sarebbero le concorrenti incriminate

In merito alla prima, le due principesse hanno cominciato a twerkare e questo ha immediatamente fatto pensare che si stessero riferendo ad Ainett Stephens. Per quanto riguarda il secondo nome, invece, Alex ha detto che la persona “dall’orecchio croccante” sarebbe molto vicina a Clarissa.

Questo dettaglio, dunque, ha subito dirottato l’attenzione verso Sophie Codegoni. Ad ogni modo, il popolo del web non ha affatto gradito il comportamento dei concorrenti, reputandolo fortemente scorretto e infantile. Gli autori di questi commenti, infatti, potrebbero andare dalle dirette interessate e informarle in privato e in modo educato della faccenda.