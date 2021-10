Continuano a tenere banco al Grande Fratello Vip 6, le vicende di Gianmaria Antinolfi, Soleil Sorge e Sophie Codegoni. L’imprenditore napoletano avrebbe deciso di chiudere la storia con Greta Mastroianni per frequentare Sophie.

Gian Maria Antinolfi decide di lasciare Greta per Sophie

Iniziano davvero a sembrare una soap opera le vicende di Gian Maria Antinolfi al GF Vip 6. L’imprenditore era entrato nella casa fidanzato ma non aveva disdegnato Soleil Sorge, con cui aveva già avuto una storia in passato e che a suo dire non aveva dimenticato. Dopo la sorpresa della fidanzata Greta e il due di picche da Soleil, il 36enne sembrava convinto della ragazza che lo attende fuori, fino a che non ha iniziato a manifestare interesse per Sophie Codegoni e adesso vorrebbe chiudere con Greta per stare con l’influencer.

Francesca Cipriani smaschera il teatrino del trio

Secondo Manila Nazzaro e Francesca Cipriani, però, si tratterebbe di un teatrino. Non a caso, Sophie Codegoni è molto amica di Fabrizio Corona e pochi giorni fa alcuni utenti che seguono la diretta h24 sui social, avevano smascherato Greta Mastroianni mentre girava un video messaggio proprio a casa di Corona.

Antinolfi e la milanese, nelle ultime ore sono tornati a discutere e punzecchiarsi e secondo Manila Nazzaro stanno facendo tutto per avere visibilità. A quel punto confidandosi con Francesca Cipriani, questa ha svelato di sapere già tutto già dalla scorsa estate:

“Si sta avverando quello che sapevo già ad agosto. Loro erano d’accordo per fare queste cose. Me l’avevano già detto, ero stata avvisata di tutto. A Sophie nei giorni scorsi le ho detto ‘tu reciti bene, stai facendo l’attrice’. Io lo vedo se uno recita e si capisce benissimo. Io ho amici in comune con loro e sapevo già. Ho fatto delle cene in cui mi è stato detto che avrebbero creato questo”. Tutto.TV su

Che cosa accadrà adesso nella puntata di venerdì?