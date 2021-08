Il medagliere delle Olimpiadi di Tokyo sempre aggiornato, in tempo reale. Scopri la classifica delle medaglie delle Olimpiadi 2020/2021, la nazione che è in testa e la posizione attuale dell’Italia.

Nella tabella qui sono riportate tutte le medaglie di Tokyo 2020 ad oggi, con la suddivisione in oro, argento e bronzo. Può capitare che una nazione con meno medaglie sia più avanti rispetto a un’altra che ne ha conquistato di più: questo succede perché il medagliere dei Giochi Olimpici tiene in maggiore considerazione il numero di medaglie d’oro rispetto a quelle d’argento e di bronzo.

Le aspettative per la nostra Nazionale sono alte, dopo che nelle ultime edizioni i nostri atleti ci hanno abituato piuttosto bene. Ai Giochi di Rio de Janeiro nel 2016, le medaglie olimpiche dell’Italia sono state 28, suddivise in 8 ori, 12 argenti e 8 bronzi. Lo stesso risultato venne raggiunto quattro anni prima a Londra, dove gli azzurri conquistarono 8 ori, 9 argenti e 11 bronzi. Negli ultimi 25 anni, il risultato migliore risale comunque alle Olimpiadi di Atlanta del 1996, quando la nostra nazione vinse 13 ori, 10 argenti e 12 bronzi, per un totale dunque di 35 podi.

Ecco perché c’è grande attesa per conoscere il numero esatto delle medaglie italiane a Tokyo 2020: la speranza di tutti è quella di poter quantomeno eguagliare i risultati raggiunti nelle ultime tre edizioni, con gli azzurri capaci di ottenere un bottino complessivo intorno alle 30 unità.

Un’ultima curiosità: i premi per le medaglie olimpiche corrisposti agli atleti italiani sono 180 mila euro per la medaglia d’oro, 90 mila euro per la medaglia d’argento e 60 mila euro per la medaglia di bronzo. Rispetto alle Olimpiadi di Rio de Janeiro, il Coni ha ritoccato gli emolumenti del 20%.

Medagliere Olimpiadi live

Ecco la situazione delle medaglie assegnate alle Olimpiadi di Tokyo 2021 in costante aggiornamento.

