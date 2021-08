La ventunesima edizione del talent show “Amici Di Maria De Filippi” è pronta. Tante sono le novità che vi saranno nel programma che va in onda su Canale 5, come numerosi saranno gli “stravolgimenti” del cast e del corpo docente. Dopo infatti l’addio dell’insegnante di canto Arisa, sono giunte nuove voci in merito all’addio di un altro membro importante del corpo docente: secondo il settimanale Chi, infatti, anche la famosa speaker radiofonica Anna Pettinelli, sarebbe pronta a dire addio ad “Amici”, per lasciare il posto ad Alberto Urso. Saranno solo voci o sarà vero? Per questo motivo, con un post sul suo profilo Instagram– che potremmo definire “sibillino”- la professoressa Pettinelli ha voluto chiarire la sua posizione.

Il post di Anna Pettinelli

Nel post pubblicato da Anna Pettinelli vi è l’immagine composta da tre scimmiette che “vedono, sentono e parlano”, con scritto che la gente vede, sente e parla, anche se certe volte vede male, sente poco e parla troppo. Il post è correlato da una didascalia nella quale si legge:“Fatevi un bagno, un vaccino che sarebbe l’ora, siate spensierati, godetevi ‘sti spicci di vacanze e soprattutto non credete a tutto come i somare. Che volano. E volano bassi”. Questo della speaker radiofonica sembra un chiaro ed inequivocabile messaggio per smentire le voci lanciate dal settimanale diretto da Alfonso Signorini. La notizia del suo “addio”, che in poche ore aveva fatto il giro del web, adesso che è stata smentita ha reso felici i fans del programma che ritengono essere la donna un vero e proprio punto di riferimento all’interno della Scuola.