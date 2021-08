Il viaggio nei sentimenti delle coppie che hanno deciso di partecipare a Temptation Island 2021 si è concluso. La settimana scorsa, infatti, è andata in onda la puntata finale nella quale si è scoperto- dopo i falò di confronto- come si sono evolute le storie dei protagonisti. Una delle coppie, che nel corso di questa edizione ha destato scalpore, è stata quella formata da Valentina Nulli Augusti, di 40 anni, e da Tommaso Eletti, di 20 anni. La loro avventura all’interno dell‘Is Morus Relais è stata breve, a causa dell’atteggiamento del giovane Tommaso, che ha tradito la fidanzata con una delle tentatrici: la single Giulia. Una volta usciti dalla trasmissione, i due giovani ragazzi hanno ripreso in mano la loro vita. Che cosa sarà successo dopo e come si sarà evoluta la loro storia ? A raccontarlo sono stati proprio Valentina e Tommaso, che in una intervista al settimanale Uomini e Donne hanno rilasciato interessanti rivelazioni.

L’intervista: Tommaso pronto a tutto per conquistare Valentina

Le dichiarazioni rilasciate da Tommaso e Valentina non coincidono. Infatti, stando a quello che ha dichiarato Tommaso, tra di loro, una volta tornati a Roma, vi sarebbero stati numerosi incontri e confronti, che si sarebbero conclusi anche con una notte d’amore. Tommaso, infatti, stando a quanto si legge sul giornale sarebbe estremamente determinato a riconquistare la donna, tanto da essere disposto a fare qualsiasi cosa pur di riaverla con sé. Al contrario, Valentina Nulli Augusti, non ha affermato nulla in merito che invece, si è detta determinata a non dare una seconda possibilità all’ex fidanzato. Queste le parole pronunciate da Valentina per spiegare le sue motivazioni in merito a questa scelta:“Non posso dare una seconda possibilità, anche se si è reso conto dell’errore madornale commesso e sta facendo di tutto per non perdermi. L’amore deve ampliare, non costringere. L’amore deve essere un volo non una gabbia. Deve lavorare su questa gelosia offuscante che lo ha portato a perdere la donna che amava e ama ancora”.

Il perché della reazione di Valentina

Nel corso dell’intervista, inoltre, Valentina- che da alcuni spettatori è stata criticata per non aver avuto alcuna reazione dopo aver visto le immagini nel Pinnettu del suo fidanzato che la stava tradendo davanti a tutta Italia- ha affermato di aver avuto quella reazione di gelo poiché il comportamento di Tommaso era stato così “meschino” tanto da non meritare alcuna reazione forte, ma solo una grande indifferenza.”Io- ha concluso Valentina- affondo la lama con chi è al mio stesso livello. Tommaso non meritava l’esternazione della mia rabbia e della mia delusione, ma solo il gelo”.