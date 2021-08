Continuano a trapelare informazioni in merito ai concorrenti che prenderanno parte alla sesta edizione del Grande Fratello Vip e tra i pretendenti c’è anche Soleil Sorgè. Stando a quanto emerso in queste ore da Davide Maggio, infatti, l’ex volto di Uomini e Donne ed altri reality show sbarcherà all’interno della casa più spiata d’Italia.

Si tratta di una notizia trapelata da poche ore ma che, tuttavia, sta già generando particolare sgomento. Scopriamo nel dettaglio tutto quello che è emerso.

I pregressi di Soleil Sorgè

La nuova edizione del Grande Fratello Vip occuperà i palinsesti televisivi del prossimo autunno e tra i concorrenti pare ci sarà anche Soleil Sorgè. Quest’ultima è divenuta popolare al pubblico per aver partecipato ad alcuni programmi televisivi. La sua carriera in tv comincia con la partecipazione a Miss Italia nell’anno 2014.

In seguito. poi, ha partecipato a Uomini e Donne nel 2016 per corteggiare il tronista Luca Onestini. In tale occasione fu scelta dal ragazzo, ma la loro relazione terminò dopo poco tempo.

Lo sbarco al Grande Fratello Vip

Quando lui prese parte ad una precedente edizione del Grande Fratello, infatti, lei fu accusata di averlo tradito con l’altro ex tronista Marco Cartasegna, compagno di trono di Onestini.

Una volta emersa questa situazione, la dama decise di mandare una lettera al suo ex in cui gli disse di non voler più stare con lui. Soleil Sorgè ha partecipato anche a Pechino Express e l’Isola dei famosi e adesso sarà anche al Grande Fratello Vip.