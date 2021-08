Sembra che, la produzione di Amici 21 stia apportando dei grandi cambiamenti al programma. A settembre, il pubblico potrebbe trovarsi davanti a uno show diverso, caratterizzato soprattutto da nuovi volti all’interno della giuria.

Non tutti gli spettatori sono d’accordo con le scelte effettuate da Maria De Filippi e dalla produzione. Ieri vi avevamo parlato dello scioccante addio di Arisa, mentre oggi affronteremo il possibile allontanamento di Anna Pettinelli. Pare, infatti, che l’insegnante non sia stata confermata per la nuova edizione.

Anna Pettinelli verrà sostituita da Alberto Urso?

Secondo il settimanale Chi, uno dei nomi che potrebbe entrare a far parte del nuovo cast di Amici è quello di Alberto Urso. Il cantante, vincitore della diciottesima edizione di Amici, si è sempre dichiarato molto legato al programma. L’anno scorso è stato anche contattato per aiutare i giovani artisti nelle vesti di assistente coach.

Il tenore è molto amato dal pubblico, soprattutto per i suoi modi gentili e per le sue eccezionali doti canore. Al momento, non ci sono ancora conferme ufficiali, ma se così fosse, si potrebbe pensare che Amici stia puntato a ringiovanire i membri del team.

Amici 21, Stefano de Martino ed Elodie al serale?

Per quanto riguarda i giudici del serale di Amici 21, si era parlato molto della possibile presenza di Stefano de Martino. La notizia aveva entusiasmato tutti i fan del ballerino, ma sembra che l’affezionato pubblico debba mettersi il cuore in pace. La partecipazione di Elodie, al contrario, non è ancora da escludere.

Sicura sarà invece la partecipazioni di Raimondo Todaro al talent di Canale 5.