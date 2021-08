L’inizio della sesta edizione del Grande Fratello Vip è sempre più vicino. Ormai, è quasi tutto pronto per dare vita a una stagione da urlo. Oltre alla conduzione e agli opinionisti, però, ciò che davvero fa battere il cuore agli spettatori è il cast prescelto. Quando ci sono errori riguardanti la scelta dei partecipanti, infatti, si rischia di compromettere il successo dello show.

Nelle ultime settimana sono emersi diversi nomi. Ad oggi, sappiamo che, sicuramente, Tommaso Eletti e Giucas Casella prenderanno parte al reality di Canale 5.

Tommaso Eletti: dalle corteggiatrici di Temptation Island alla Casa del GF Vip

Inutile dire che, recentemente, si è parlato tantissimo di Tommaso Eletti. Le critiche sono state innumerevoli, visto soprattutto il comportamento tenuto a Temptation Island nei confronti della fidanzata Valentina. Il giovane, in ogni caso, non ha esitato a dare la sua conferma ad Alfonso Signorini. Nella prossime edizione del Grande Fratello Vip sarà uno dei concorrenti ufficiali e, probabilmente, darà vita a dinamiche che attireranno l’attenzione degli spettatori.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Stando alle attuali informazioni. Tommaso non solo è rimasto organo dell’amore di Valentina, ma ha anche perduto il rapporto con la corteggiatrice Giulia.

Giucas Casella: una vasta esperienza nei reality show

Giucas Casella ha alle spalle una vastissima esperienza e possiede tutte le carte in regola per entrare a far parte del Grande Fratello nelle vesti di vip. Non è nuovo al mondo dei reality show, infatti, nel 2005 partecipò a Il Ristorante condotto da Antonella Clerici e, successivamente, prese parte anche a due edizioni de L’Isola dei famosi.

Non sappiamo come si comporterà all’interno del programma condotto da Alfonso Signorini, ma di certo la sua presenza non passerà inosservata.