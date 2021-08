Arisa non sarà più tra i professori di canto di Amici 21. Questa è la notizia che sta facendo il giro del web nelle ultime ore e che sta attirando l’attenzione sia dei fan della trasmissione che dell’artista in questione. Parrebbe, infatti, che la cantautrice lucana non siederà più al fianco Rudy Zerbi e Anna Pettinelli, che sono stati confermati, nella prossima stagione del talent show.

Manca poco più di un mese all’inizio della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi. Quest’anno, infatti, i vertici di Canale 5 sembra abbiano deciso di puntare fortemente su questo prodotto facendolo iniziare due mesi prima del previsto. In questo modo, dunque, il talent show durerà quasi quanto un reale anno scolastico.

Se questa sembrava essere l’unica rivoluzione pensata per la prossima stagione, beh…ci siamo sbagliati un po’ tutti. Sebbene siano circolate delle voci che davano per certa la conferma da parte di tutti i professori che hanno preso parte alla trasmissione lo scorso anno, da quanto appreso oggi possiamo scrivere che non sarà così.

Perché Arisa non sarà più tra i professori di canto di Amici 21?

Sembra non sia stato sufficiente il no di Arisa detto a Pechino Express per dare la precedenza ad Amici 21. La ex vincitrice di Sanremo, infatti, non sarà più tra il cast dei professori di canto per la prossima edizione del talent show. Dietro a tale decisione, sembra esserci una estenuante trattativa che pare essere naufragata e che abbia, di conseguenza, portato la produzione del programma in questione a puntare su qualcun altro. Chi prende il posto di Arisa tra i professori di canto? Ecco chi sembra essere la candidata ideale.

Ecco chi potrebbe sostituire Arisa

Arisa potrebbe essere sostituita da Lorella Cuccarini. Ebbene si, caro lettore, hai letto bene. La showgirl romana, infatti, è stata confermata insieme a Veronica Peparini e Alessandra Celentano e a quanto pare non per la cattedra di ballo. Come sappiamo, infatti, Raimondo Todaro ha lasciato Ballando con le Stelle, non senza polemiche con Milly Carlucci, e pare essere certa la sua presenza nel cast di Amici di Maria De Filippi come professore di ballo.

L’indiscrezione che riguarda il 34enne catanese sembra essere certa e questo, dunque, porterebbe la Cuccarini a spostarsi tra i professori di canto e iniziare una sorta di nuova avventura all’interno del programma. Effettivamente, Lorella è una artista a 360 gradi e i successi canori avuti tra gli anni 80 e 90 ne sono la dimostrazione. Se tutto dovesse essere confermato, dunque, è verosimile ipotizzare che la showgirl romana non riscontrerà grandi difficoltà nel mettersi in gioco come coach di canto.