Nonostante siano passati diversi mesi dalla fine dell’ultima edizione di Amici, i fan non smettono ancora di scontrarsi riguardo ai loro beniamini. Nelle ultime ore, la polemica ha investito il rapporto tra Luca Marzano, conosciuto al pubblico come Aka7even e Sangiovanni.

Sembra che il cantante di Yellow sia ormai stanco di dover ricevere attacchi da parte di chi non conosce la sua carriera e la sua personalità. Per mettere le cose in chiaro, ha deciso di usare il suo profilo Instagram per pubblicare una storia dedicato proprio alla questione.

Aka7even non ha gradito le accuse: “Una cosa orribile che non ha senso”

Il cantante è stato accusato di non essere in grado di portare avanti un suo progetto e di prendere spunto dalle idee di Sangiovanni. Ovviamente, Aka7even non ha preso affatto bene l’argomento e ha affermato di ritenere completamente inutile questa battaglia tra fandom: “Una cosa orribile che non ha senso”

Aka7even e Sangio hanno stretto un legame bellissimo nella scuola di Amici. Tra loro non c’è astio o competizione, ma solo una profonda amicizia destinata, probabilmente, a durare nel tempo : “Io e Sangio siamo amicissimi, ci scriviamo spesso, facciamo battute, ci supportiamo”

Aka7even ha sempre stimato Sangiovanni

Aka7even non si è mai espresso negativamente nei confronti di Sangiovanni. Poco dopo la fine del talent di Canale 5, aveva ammesso di trovarlo un po’ distaccato a causa del suo carattere, ma di aver potuto contare su di lui durante tutte le fasi di Amici.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Ad oggi, non solo questo pensiero sembra confermato, ma pare che le cose tra i due cantanti non abbiano fatto altro che migliorare. Se i due fandom imparassero a sostenersi a vicenda, potrebbero presentarsi all’orizzonte anche interessanti possibilità.