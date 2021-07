Martedì 27 Luglio è andata in onda l’ultima puntata di Temptation Island 2021. Una delle coppie che quest’anno ha deciso di partecipare al programma, è stata quella formata da Valentina Nulli Augusti, di 40 anni e da Tommaso Eletti (21 enne). La loro storia d’amore ha fatto discutere molto gli spettatori non solo per via della loro differenza d’età, ma anche perché Tommaso era molto ossessivo e geloso nei confronti della donna che diceva di amare. Il loro viaggio nei sentimenti all’interno dell’Is Morus Relais è durato pochissimo: Tommaso, inaspettatamente, ha tradito infatti Valentina con la single Giulia. Oggi, però, i riflettori sono puntati tutti sulla giovane e bella Valentina. Secondo molti, infatti, la donna presto potrebbe essere la protagonista di qualche altro reality show. In attesa di vedere che cosa succederà, però, Valentina che da qualche giorno è tornata attiva sui suoi profili social (perché a causa delle rigide regole del programma Tv non poteva pubblicare nulla durante la messa in onda della trasmissione), ha voluto condividere con i suoi fans dei ricordi della sua vita privata adolescenziale.

Le foto postate su Instagram da Valentina

Grazie alle foto postate sul suo profilo Instagram, i nuovi followers di Valentina hanno scoperto dettagli della sua vita privata che fino a poche ore fa erano sconosciuti. Per prima cosa, la donna ha fatto sapere che in passato è stata sposata con Stefano Pagani.

Ma non finisce qui: infatti, negli altri scatti postati La Augusti ha voluto mettere a tacere le malelingue e dimostrare di non essersi mai sottoposta, nella sua vita, ad alcun intervento di chirurgia plastica. Valentina, infatti, postando una foto di quando aveva appena 19 anni e nella quale si vede al mare in compagnia di una amica, ha voluto mostrare come era all’epoca. Come si può vedere la sua espressività sensuale ed il suo fisico palestrato e curato non è cambiato molto negli anni.