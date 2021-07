Il cantante del momento senza dubbio è Sangiovanni. Il giovane ragazzo, dopo essere arrivato al secondo posto al talent show Amici di Maria De Filippi, in questi giorni sta scalando le vette delle classifiche di Spotify con il suo nuovo tormentone che si intitola “Malibù”. Sangiovanni, il fidanzato della ballerina Giulia Stabile – la vincitrice di Amici – fa parlare molto di se, non solo per il suo grande talento, ma anche per via del suo look. Non ha mai avuto paura di osare, neanche sul palco del seguitissimo programma di Canale 5. Il pubblico ed i suoi fans hanno sempre ammirato molto il suo stile che può essere definito “trendy e genderless”. Oggi, ancora una volta, Sangio, non ha avuto alcun timore nell’esprimersi: infatti, nella copertina del giornale Outpump, il cantante dopo aver rilasciato una lunga intervista sulla sua carriera e sulla sua vita privata, si è fatto fotografare in posa- in copertina- con un abito rosa per lanciare un messaggio importante e per ribellarsi sulla differenza di genere.

L’outfit di Sangiovanni ed il perché della sua scelta

Sangiovanni che non è la prima volta che appare vestito in “total pink”, nel dettaglio delle fotografie per Outpump lo vediamo con indosso un completo firmato Valenti, formato da una giacca doppio petto ed gonna con le balze. Per completare il tutto ha indossato un paio di scarpe classiche con i calzettoni bianchi a vista, insieme ad una serie di gioielli in plastica colorata di Vincent Vintage Bijoux. L’artista, per ringraziare il magazine, ha postato sul suo profilo Instagram queste foto. Sotto il post ha scritto una didascalia per spiegare ai suoi followers il perché di questa scelta. Si legge nella didascalia: “Uomini e donne no differenze, siamo tutti figli della stessa terra, dello stesso cielo. Siamo umani“.