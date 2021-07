Quest’anno entrerà all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6, Nicola Pisu, il figlio di Patrizia Mirigliani. Secondo quanto è stato riferito dal portale di Davide Maggio, il ragazzo sarebbe pronto a mettersi in gioco per riacquistare la fiducia in se stesso e di tutti i suoi conoscenti e parenti, una volta terminato un periodo molto complicato. Infatti, alcuni mesi fa, il giovane Pisu è stato al centro di numerosi avvenimenti di cronaca a causa di alcuni problemi legati alla tossicodipendenza. Fu la mamma Patrizia Mirigliani a denunciare suo figlio per aiutarlo e salvarlo. In una intervista pubblica a Verissimo, la Mirigliani raccontò i problemi che ha vissuto e che ha patito a seguito dei problemi di droga del figlio, ma soprattutto denunciò questo avvenimento per lanciare un messaggio di speranza e per testimoniare che se ne può uscire. Oggi suo figlio Nicola, che ha 32 anni, dopo aver affrontato un percorso terapeutico, grazie al sostegno di amici e parenti, ne è uscito vittorioso ed è pronto per rimettersi in gioco. Quale è il miglior show per dimostrare la sua forza ed i suoi pensieri? Sicuramente il reality show di Alfonso Signorini: il Grande Fratello Vip 6.

I possibili compagni d’avventura di Pisu

Il programma, che anche quest’anno verrà condotto dal Direttore di Chi, tornerà in Tv a metà settembre su Canale 5. Quest’anno, vi è un grande riservo sui nomi dei concorrenti che attraverseranno la porta rossa. In questi giorni non sono mancate però le prime indiscrezioni in merito. Si vocifera, infatti, che nel cast oltre a Nicola Pisu vi sarà l’ex Miss Italia, Manila Nazzaro e l’imprenditore Gianmaria Antinolfi e Anna Lou Castoldi, la figlia di Morgan e Asia Argento.