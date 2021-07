L’amicizia tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini sembra essersi interrotta. I due ragazzi che si erano conosciuti all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5, dopo aver vissuto insieme questa esperienza unica che gli ha permesso di vivere tantissime emozioni, hanno continuato a frequentarsi ed a sentirsi al di fuori del reality show. Oggi, però, sembra che il loro rapporto sia giunto al “capolinea”. Da alcuni giorni, infatti, circolavano alcune voci in merito alla fine della loro amicizia. Nonostante entrambi gli interessati abbiano prontamente smentito queste dicerie, poche ore fa, alcuni fan hanno messo in evidenza un nuovo dettaglio che sembrerebbe essere inequivocabile ed anomalo: Tommaso Zorzi non seguirebbe più Francesco Oppini su Instagram. Cosa avrà portato i due giovani ragazzi ad interrompere così bruscamente la loro amicizia?

La discussione su Twitter

I fan hanno fatto notare che se si effettua una ricerca tra i “seguiti” di Tommaso Zorzi non si non si riesce più a trovare Francesco Oppini.

Sarà un errore temporaneo della piattaforma o tra i due è veramente successo qualcosa? Al momento è difficile capire cosa sia successo, anche se secondo alcuni portali, la fine della loro amicizia sarebbe da associare allo scambio di messaggi e di battutine che Zorzi e Oppini avrebbero avuto qualche giorno fa su Twitter. I fan che sperano che tra Zorzi ed Oppini non sia successo nulla, sono in trepidante attesa di sapere qualcosa in più su quello che sta succedendo al loro splendido rapporto nato all’interno della casa più spiata d’Italia.