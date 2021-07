Nel falò di confronto finale con il fidanzato Stefano Sirena, Manuela Carriero ha deciso di tornare a casa da sola, anche alla luce del tradimento plateale in occasione dell’ultima giornata trascorsa insieme al single Luciano Punzo.

E se la separazione della coppia brindisina era tutto sommato prevedibile, nonostante ci fosse più di un rumor secondo cui i due erano ancora fidanzati, la domanda che ora tutti si fanno è solo una: Manuela e Luciano stanno insieme dopo Temptation Island?

Manuela e Luciano stanno insieme? Ecco cos’è successo dopo la fine di Temptation Island

Sì, Manuela e Luciano sono felicemente fidanzati. Lo hanno confermato entrambi nel tradizionale appuntamento “Temptation Island – Un mese dopo”, tramesso nella sesta e ultima puntata del docu-reality di Canale 5. L’ex concorrente di Pechino Express ha rivelato di aver già presentato Manuela alla sua famiglia, aggiungendo che sua madre è pazza di lei. Inoltre, il tentatore napoletano ha confessato che insieme alla Carriero ha trascorso tre romantici giorni in albergo, dove i due hanno avuto la possibilità di conoscersi meglio.

Tra sorprese e sorrisi continua la conoscenza tra Manuela e Luciano 🥰 #TemptationIsland pic.twitter.com/zJEJSGDjBX — Temptation Island (@TemptationITA) July 27, 2021

Dall’altra parte, l’ex fidanzata di Stefano ha voluto voltare definitivamente pagina con il passato, dedicandosi al 100% a Luciano e investendo la quasi totalità delle sue energie per questa nuova relazione. Neanche lei se lo sarebbe mai aspettato di uscire da Temptation Island fidanzata, ma non con Stefano bensì con un aitante single. E ora che sta vivendo la sua favola, non vuole più essere svegliata.

