Jessica Mascheroni e Alessandro Autera, fidanzati da 7 anni, hanno scelto di partecipare a Temptation Island 2021 per il cambiamento di Alessandro dopo l’inizio della convivenza. Il loro percorso nel villaggio dell’Is Morus Relais si è concluso durante la quinta puntata, al termine di un acceso falò di confronto immediato richiesto da Alessandro.

Il giovane milanese, dopo aver visto la fidanzata in atteggiamenti intimi con il single Davide, ha deciso di porre fine al suo viaggio nei sentimenti, lasciando Jessica e tornando tra le braccia della tentatrice Carlotta.

I due avranno confermato la loro decisione anche dopo la fine del programma? Ecco cos’è successo tra Jessica e Alessandro un mese dopo la fine delle registrazioni: stanno insieme o si sono lasciati definitivamente?

Jessica e Alessandro un mese dopo: la situazione

No, Jessica e Alessandro non sono tornati insieme. Nell’appuntamento “Temptation Island – Un mese dopo”, andato in onda nel corso della sesta e ultima puntata del docu-reality di Canale 5, Alessandro Autera ha confermato la decisione presa al falò. Inoltre, il 34enne ha rivelato di aver trascorso tre giorni a Roma con Carlotta, definendola una ragazza fantastica e parlando apertamente di relazione. L’augurio di Alessandro è di poter ricucire presto la distanza che intercorre tra i due, vivendo lui a Milano e lei nella capitale.

Anche Jessica ha confessato di sentirsi spesso con Davide, nonostante non si possa ancora parlare di vera relazione. D’altronde le intenzioni dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne erano state chiare fin da subito, quando dopo l’incontro post-falò con Jessica aveva consigliato alla ragazza di prendersi del tempo per stare da sola.

