A partire dal mese di settembre, andrà in onda la nuova edizione di Amici. L’anno scorso, nonostante la pandemia, il programma ha riscosso ascolti da record. Parte del suo successo è stato dovuto alla scelta degli insegnanti che hanno accompagnato i giovani artisti durante il loro percorso.

Nelle ultime ore, Lorella Cuccarini ha rivelato di essere stata confermata anche per la stagione 2021. Questa notizia ha reso entusiasti i fan, che temevano di non poter più stare in compagnia della loro beniamina.

Lorella Cuccarini di nuovo nel cast di Amici

Sappiamo che Lorella Cuccarini, fin da subito, ha amato il suo ruolo di insegnante di ballo nella scuola di Amici. Questo le ha permesso di trasmettere passione e desiderio di successo ai ragazzi. I suoi consigli si sono rivelati di vitale importanza, anche di fronte alle difficoltà del televoto e delle critiche di Alessandra Celentano.

Stando alle sue parole, Amici si è rivelata un’esperienza fantastica, carica di emozioni e di crescita. Nonostante abbia una vasta esperienza alle spalle, ha ammesso di essere cresciuta sia sotto il profilo personale che sotto quello professionale.

Lorella Cuccarini ha dichiarato di non avere alcun rimpianto nei confronti della Rai: “Non coltivo risentimenti o amarezze. Quando ho un problema lo butto fuori, poi alle spalle. Guardo avanti”.

Amici 21: quando torna su Canale 5?

Rispetto agli anni passati, l’inizio della nuova edizione di Amici è stata anticipato. solitamente il pubblico ha sempre avuto modo di conoscere i nuovi partecipanti verso la metà di novembre ma questa volta la prima puntata andrà in onda il 18 settembre. Gli spettatori potranno assistere al programma su Canale 5 o recuperare gli appuntamenti su Mediaset Infinity.