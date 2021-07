All’inizio della quinta puntata di Temptation Island 2021, il falò di confronto straordinario tra Federico e Floriana ha tenuto tutti con il fiato sospeso. L’ennesimo faccia a faccia, il terzo, è stato richiesto da Federico Rasa, dopo che 48 ore prima la fidanzata l’aveva lasciato al termine di un secondo falò immediato da antologia.

Purtroppo, quello che temevano in tanti si è puntualmente concretizzato: la giovane ragazza siciliana ha perdonato il fidanzato, concedendogli una seconda opportunità. Alcuni diranno che l’amore trionfa, sempre e comunque, (molti) altri invece penseranno che Floriana non abbia dimostrato fino in fondo di avere il coraggio di troncare una relazione per la quale ha sofferto tanto negli ultimi dodici mesi.

Floriana: “Non l’ho mai visto piangere così tanto”

Quello che più stupisce, se vogliamo, è la resa di Floriana dopo neanche 5 secondi dal suo arrivo. A un certo punto, quando già era chiaro a mezza Italia che l’avrebbe perdonato, la 21enne di Palermo si è rivolta così al proprio fidanzato: “Non l’ho mai visto piangere così tanto”.

Un classico. Così come è una frase fatta, un pensiero comune, quello secondo cui al primo nuovo errore di Federico lei lo lascerà seduta stante. Sì, ha detto anche questo, ma forse non ci credeva nemmeno lei. Anche perché un conto era il perdono tra uno o due mesi, dopo valide dimostrazioni da parte del ragazzo, un altro paio di maniche è invece fare finta che nulla sia successo dopo appena 48 ore, creando un pericoloso precedente.

Tanti auguri Floriana, vivissimi.

Ti potrebbe interessare anche: Temptation Island, cos’è successo dopo la fine del programma?