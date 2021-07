Francamente non riusciamo a capire la coppia composta da Manuela e Stefano. Ed è probabile che non cambieremo idea nemmeno stasera, quando andrà in onda la sesta e ultima puntata di Temptation Island 2021. Intanto, durante l’appuntamento di ieri sera, abbiamo assistito all’ennesimo festival di insulti di Stefano nei confronti della propria fidanzata.

“Vado a casa e trovo una strega, con lei non ho mai fatto nulla di che, si lamenta sempre, è un’immatura, per questo mi trovo con quelle più grandi”. Come se un tradimento fosse nulla, chiaro. Ma questo non vuol dire che Manuela non abbia colpe, anzi.

Manuela: “Se Stefano vuole stare solo mi lasciasse”

Non sappiamo quale grado di “tossicità” abbia assegnato Selvaggia Lucarelli alla coppia Manuela e Stefano, ma di fronte a una frase come quella pronunciata ieri da Manuela i numeri contano fino a un certo punto. “Se Stefano vuole stare solo mi lasciasse”, ha affermato Manuela, come se nulla fosse. Perché? Perché non puoi essere tu a lasciare il tuo fidanzato? Perché dici di aver perdonato il suo tradimento se poi non fai altro che rinfacciarglielo?

Piano piano, anche se i due si sono avvicinati parecchio nel corso della quinta puntata, il single Luciano si sta rendendo conto della mancanza di coraggio da parte di Manuela: “Tu dipendi da lui, non lo sai che vuoi. Tu parli della sua felicità, ma tu? Dov’è la tua felicità? Se lui non è in grado di prendere una decisione, devi farlo tu”.

In un senso o nell’altro, Manuela e Stefano decideranno il loro futuro questa sera, in occasione del falò di confronto. O almeno dovrebbe essere così.

