Nella quinta puntata di Temptation Island 2021, Alessandro ha richiesto il falò di confronto immediato dopo che la sua fidanzata Jessica aveva trascorso la notte con il single Davide, per poi avere un nuovo contatto più ravvicinato al mattino seguente, lontano dalle telecamere (ma non dai microfoni).

Per Alessandro immagini difficili da digerire, a tal punto da fare in mille pezzi un vaso dentro il pinnetu, ricomposto alla bell’e meglio da Alessio. E con la coerenza che lo ha fin qui sempre contraddistinto, nel bene e nel male, il ragazzo milanese ha lasciato Jessica, richiedendo cinque minuti dopo di rivedere la single Carlotta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Temptation Island (@temptationisland_official)

Alessandro: “Ho una dignità, posso mai stare con una così?”

Il falò di confronto immediato tra Alessandro e Jessica è stato a senso unico. Avendo ormai imparato a conoscere quella che abbiamo simpaticamente ribattezzato come la “macchietta” di questa edizione, non ci aspettavamo nulla di diverso da frasi del tipo: “La Ferrari gliela compro io” (riferendosi all’esterna organizzata dal single Davide), “ho un braccio due volte il suo”, eccetera eccetera.

La frase che più resterà impressa sarà però un’altra, questa sì definitiva: “Ho una dignità, posso mai stare con una così?”

Evidentemente no, con entrambi che hanno scelto di lasciare Temptation Island da soli. O meglio, in compagnia dei single con cui hanno approfondito, chi più chi meno, una conoscenza che potrebbe proseguire anche in futuro. A patto che, cosa molto probabile in teoria, i tentatori non abbiano altri tipi di pensieri.

Ti potrebbe interessare anche: Temptation Island, cos’è successo dopo la fine del programma