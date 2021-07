Stasera, martedì 27 luglio, in onda la sesta e ultima puntata di Temptation Island 2021. Dopo quasi un mese di programmazione, sono rimaste solo due coppie per il falò di confronto finale: Manuela e Stefano, Natascia e Alessio. Se della prima abbiamo già parlato in abbondanza nel corso delle ultime settimane, della coppia marchigiana invece c’è il vuoto assoluto (o quasi). E questo può essere letto da una parte come un bene, ma dall’altra parte anche come un punto interrogativo inquietante dopo cinque puntate.

Le anticipazioni sulla puntata di stasera di Temptation Island 2021 provano a chiarire quello che sarà il loro futuro e quello di Manuela e Stefano. Ma, e qui sta la sorpresa più grande, si tornerà a parlare anche delle altre coppie che hanno portato a termine il loro percorso in anticipo rispetto alle sei puntate programmate per questa edizione. Insomma, ne vedremo delle belle.

Anticipazioni Temptation Island 2021: ecco cosa succederà nella puntata finale di stasera

Le anticipazioni sull’ultima puntata di Temptation Island di questa sera ci regalano un Stefano in versione Alessandro, intento a distruggere l’altro vaso rimasto intatto all’interno del pinnetu, dopo che il primo era stato fatto in mille pezzi dall’ex fidanzato di Jessica. Il giocatore di basket pugliese vedrà Manuela entrare ancora più in confidenza con il single Luciano, scatenando la sua gelosia in maniera plateale.

Per la coppia formata da Natascia e Alessio arriverà il momento di prendere una decisione definitiva. Le prime immagini della puntata di stasera ci mostrano un Alessio rilassato in volto, nonostante i video visti durante il quinto falò dell’ultimo appuntamento non siano stati per lui il massimo (per usare un eufemismo). Ci sarà il lieto fine oppure, contro ogni pronostico, i due ragazzi marchigiani usciranno dal programma separati?

Intanto, le nuove anticipazioni sulla puntata finale di Temptation Island 2021 ci confermano che vedremo dei risvolti inaspettati in merito alle quattro coppie che hanno già lasciato il programma: la videoclip trasmessa in coda alla puntata di ieri sera mostrava le immagini di Valentina e Tommaso, Claudia e Ste, Jessica e Alessandro, Floriana e Federico.

Che cosa sarà successo di tanto clamoroso? Per scoprirlo, non ci resta che sintonizzarci questa sera su Canale 5 alle ore 21:30, quando comincerà la sesta e ultima puntata di Temptation Island (diretta streaming su Mediaset Infinity).