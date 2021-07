Vi è una grande stima tra Rudy Zerbi e Sangiovanni. Tra il docente storico del talent show di “Amici Di Maria De Filippi” ed il suo allievo dell’ultima edizione (che si è classificato al secondo posto) è nata un vera e sincera amicizia. Ancora oggi, a distanza di tre mesi dalla messa in onda della puntata finale, Sangiovanni è sempre pronto a chiedere consigli al suo maestro sia sulle decisioni da prendere e sia su come preparare la sua musica. A rivelare questi dettagli, in una recente intervista al magazine Tv Sorrisi e Canzoni, è stato proprio il noto discografico. “Con Sangiovanni siamo sempre in contatto”, ha infatti rivelato Rudy Zerbi.

Zerbi su ‘Malibu’

Sangiovanni, che è uno degli artisti di successo di questa estate italiana, con la sua canzone “Malibu” sta riscuotendo una grande fama. Secondo il suo maestro questa canzone è in assoluto una delle hit dell’estate.“Malibu unisce le generazioni e questo fa la differenza in un successo. Dai bambini agli adulti, la cantano tutti”. Queste le parole di Rudy Zerbi, che pare non avere tutti i torti. Infatti, Sangiovanni grazie a questa canzone ha già ottenuto tre dischi di platino. Nella stessa intervista, inoltre Rudy Zerbi ha rivelato di non aver ricevuto ancora conferme in merito alla sua presenza come giudice al talent show di Canale 5. L’artista, che con con probabilità ci sarà, ha anticipato che ha delle aspettative molto alte per la nuova edizione dello show che dovrebbe andare in onda a partire dal mese di settembre.