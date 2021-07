L’ultima puntata di Temptation Island 2021 andrà in onda il 27 luglio su Canale 5. Questa edizione ha soddisfatto tutte le aspettative del pubblico perché si è rivelata ricca di colpi di scena. In particolare, la coppia formata da Valentina e Tommaso, seppur separatasi prematuramente, è stata al centro di polemiche e discussioni.

C’è molta curiosità riguardo al futuro dei concorrenti che hanno preso parte al programma. Nelle ultime ore, sui social network, stanno prendendo piede alcune indiscrezioni su Tommaso e Alessandro. Sappiamo per certo che il primo, dopo il tradimento ai danni di Valentina, è tornato single, mentre su Alessandro e Jessica abbiamo meno informazioni.

Tommaso e Alessandro sono tornati insieme alle loro compagne?

Tommaso e Alessandro non hanno avuto fortuna all’interno di Temptation Island perché, nonostante gli sforzi, non sono riusciti a portare avanti delle relazioni equilibrate con le loro compagne. Tommaso è stato convocato da Valentina per un falò anticipato, mentre Alessandro, in preda a numerosi attacchi di gelosia, ha portato avanti un atteggiamento non certo invidiabile. Al momento, non sappiamo se Alessandro e Jessica abbiano deciso di mettere fine alla loro storia d’amore, ma le ultime segnalazioni non sono certo positive al riguardo.

Tommaso e Alessandro, infatti, nelle ultime ore, sarebbero stati visti, in un noto locale romano a Ponte Milvio, in compagnia di due fanciulle sconosciute.

Cosa hanno deciso di fare Manuela e Claudia?

Pare che anche la relazione tra Manuela e Stefano sia giunta a termine. Secondo voci di corridoio, infatti, la ragazza, durante una cena con alcune amiche, avrebbe ammesso di non essere più fidanzata con il suo compagno. Il programma avrebbe così portato a conclusione il loro amore, ma senza cancellare l’affetto che li unisce. Che ora ci sia solo una bella amicizia tra loro?

Claudia, al contrario, avrebbe deciso di non rinunciare alla storia con Ste e di provare a riprendere in mano le redini del loro rapporto. Entrambi hanno affrontato un percorso complicato all’interno di Temptation Island, caratterizzato da indecisioni e scelte discutibili. Stando all’intervista rilasciata per il magazine di Uomini e Donne, sembrerebbe che le disavventure vissute non abbiamo messo in pericolo il loro desiderio di convolare a nozze. Se tutto proseguirà in questa direzione, la coppia pronuncerà il tanto agognato “si” nel mese di agosto 2021.

Su Floriana e Federico non ci sono nuove indiscrezioni, ma pare che nessuno dei due abbia deciso di dare una nuova possibilità a Cupido.