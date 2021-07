Uno dei programmi più attesi per la stagione televisiva 2021/2022 è il Grande Fratello Vip. La sesta edizione del reality andrà in onda su Canale 5, a partire dalla seconda metà di settembre. Il successo riscosso negli ultimi due anni ha incoraggiato la produzione a rinnovare il contratto di Alfonso Signorini. Il suo modo di condurre, infatti, ha regalato una svolta inaspettata alla trasmissione. La cura per i dettagli e l’attenzione verso le emozioni dei partecipanti hanno permesso al pubblico di affezionarsi ancora di più allo show.

C’è molta curiosità riguardo all’identità dei concorrenti. Non sono ancora giunte conferme ufficiali e sembra che la direzione voglia mantenere il segreto più a lungo possibile. Sui social network, gli utenti, analizzando le attività e gli impegni dei personaggi dello spettacolo, hanno iniziato a fare delle ipotesi sui vip che potranno unirsi al cast.

Grande Fratello Vip 6: Alex Belli potrebbe essere tra i partecipanti

Secondo il noto portale di TvBlog, il nome di Alex Belli sarebbe stato preso in considerazione per arricchire il cast della sesta edizione del Grande Fratello Vip. L’attore e modello italiano è conosciuto dagli spettatori soprattutto per aver recitato in Centovetrine. Si trattò di una delle sue prime apparizioni nel mondo della televisione, però, nonostante questo, nel giro di poco tempo, riuscì a entrare nei cuori degli amanti della soap.

Alex Belli ha preso parte anche a un episodio di Camera Café nel 2007 e a due serie tv intitolate Sacrifico d’amore e Furore. Non è estraneo neanche ai reality show visto che, nel corso degli anni, ha superato i provini per Ballando con le stelle, L’isola dei famosi e Temptation Island 2.

Attualmente, l’attore condivide le giornate con la sua dolce metà: Delia Duran. Il 26 giugno, i due hanno festeggiato il loro matrimonio nella romantica città di Como.

Ainnet Stephens pronta a diventare una nuova concorrente del Grande Fratello Vip?

Il secondo nome più quotato è quello di Ainnet Stephens. Anche in questo caso, non c’è ancora la conferma ufficiale, ma sarebbe un’ottima aggiunta per il programma. Ainnet ha alle spalle una carriera ricca di successi. Viene ricordata principalmente per il ruolo di Gatta Nera ne Il Mercante in Fiera, ma non vanno dimenticate le sue apparizioni in Ciao Darwin, in Real Tv e in Detto Fatto. Ha avuto anche una posizione di spicco nel Chiambretti Night, programma condotto da Piero Chiambretti.

La bellezza di Ainnet Stephens potrebbe far battere molti cuori all’interno della Casa del Grande Fratello. Sappiamo però che la modella è felicemente sposata con Nicola Radici.